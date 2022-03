Everton : Frank Lampard savait où il mettait les pieds...

Frank Lampard a admis qu'il savait que prendre en charge Everton serait un énorme défi et qu'il inclurait probablement une véritable lutte contre la relégation, étant donné l'état d'esprit du vestiaire à son arrivée. Toujours en crise, les Toffees ont perdu 5-0 contre Tottenham lundi soir et n'ont pas réussi à se détacher de Burnley, 18e, qui n'est qu'à un point d'eux.

Lampard s'attendait à cette configuration

C'est un retournement de situation spectaculaire après avoir presque obtenu un point contre Manchester City le 26 février. "Je pouvais dire qu'il y avait une peur de la relégation quand je suis arrivé", a déclaré Lampard sur BBC Sport. "Treize matchs, c'est beaucoup de points, beaucoup de football. Je l'ai regardé, les résultats avant mon arrivée, certaines des statistiques de base ne mentent pas. Elles ne changent pas du jour au lendemain. À Goodison, nous avons été très bons et à l'extérieur, ce n'est pas le cas. Ce défi n'est pas plus grand que ce à quoi je m'attendais, je savais qu'il serait difficile", a-t-il ajouté, lucide.

Selon l'ancien des Blues, le déclic devra être psychologique. "La réaction n'était pas assez bonne. C'était la réaction d'une équipe habituée à perdre à l'extérieur. Nous devons faire le point. Le côté psychologique est un élément. Le football, c'est faire preuve de résilience. La seule façon de retourner la situation est de travailler dur. Ensuite, ça va changer. Ça ne vient pas par magie, ça vient par le travail", a promis l'entraîneur d'Everton, pas résigné.

Carragher critique la défense d'Everton

Le consultant de Sky Sports, Jamie Carragher, a estimé que la défense d'Everton était indigne d'une défense de première division anglaise. "Ils ont bien commencé les dix premières minutes et mettaient la pression sur les Spurs, mais ce back four est un back four de Championship, il n'y a aucun doute là-dessus", a-t-il déclaré. "J'ai de la peine pour Seamus Coleman. Il a été un grand serviteur pour Everton, mais les gens se mettent derrière lui beaucoup trop souvent, et cela vient du recrutement d'Everton". Quand rien ne va...