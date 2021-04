Everton et Ancelotti mettent la pression sur le PSG dans le dossier Kean

Ne disposant pas d’une option d’achat dans le prêt de Kean, le PSG doit faire face à la volonté de faire monter les enchères d’Everton.

Le bonheur est dans le prêt. C’est ce que doit se dire Moïse Kean depuis son arrivée au PSG dans les dernières heures du mercato estival. En grande difficulté du côté d’Everton pour sa première expérience en dehors de l’Italie, l’attaquant se cherchait une porte de sortie. A la recherche d’un renfort offensif après les départs de Cavani et de Choupo-Moting, Leonardo a activé son réseau italien et a flairé le bon coup.

Le directeur sportif parisien ne s’est pas trompé puisque l’ancien de la Juventus Turin s’est parfaitement intégré au collectif. Profitant de la méforme d’Icardi, Kean a prouvé que les qualités observées à ses débuts turinois n’avaient pas disparu. Profitant de sa polyvalence pour enchaîner les matches, il n’est pas loin d’atteindre les vingt buts toutes compétitions confondues (16).

Ayant convaincu Leonardo et Pochettino, Moïse Kean pourrait ressembler au même joli coup fait par le PSG avec Icardi, un an plus tôt. Or, il y a un hic puisqu’aucune option d’achat n’a été insérée dans le prêt de l’Italien. C’est donc finalement Everton qui se frotte les mains de la réussite de Kean.

Les Toffees vont pouvoir faire monter les enchères et recevoir un chèque bien plus élevé qu’espéré. A moins que Carlo Ancelotti ne laisse une seconde chance à son compatriote. En tout cas, le club anglais est conscient d’être en position de force et n’hésite pas à mettre la pression sur le PSG.

L'article continue ci-dessous

"Je peux déjà vous dire que nous ne chercherons pas d'attaquant sur le marché. Nous sommes bien pourvus dans ce secteur, nous avons Dominic Calvert-Lewin, nous avons Richarlison, nous avons en ce moment Joshua King et nous avons Moise Kean qui reviendra", a assuré le coach italien dans des propos rapportés par le Daily Telegraph.

"Je n'ai pas à le convaincre de rester à Everton, ça ce sont ce que les journaux racontent. Il est en prêt et il doit revenir. Si le PSG le veut, il doit ouvrir des discussions. Nous sommes ouverts pour ça mais si rien ne se passe, alors il sera un joueur d'Everton la saison prochaine, et un joueur important."

Pour Everton, les choses sont claires : soit une offre de 50 millions d'euros arrive sur la table, soit l'attaquant restera dans le club de Liverpool.