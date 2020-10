Everton, Carlo Ancelotti : "Dominic Calvert-Lewin est en feu"

Encore auteur d'un triplé mercredi soir, Dominic Calvert-Lewin est sur un nuage depuis la reprise et ne cesse d'impressionner son entraîneur.

Carlo Ancelotti, l'entraîneur d' , a salué l'état de forme impressionnant de son attaquant Dominic Calvert-Lewin. Ce dernier a tout simplement inscrit huit buts en cinq matches cette saison, et a été l'auteur d'un triplé mercredi soir, lors de la victoire de son équipe (4-1) en Carabao Cup face à , à Goodison Park.

Carlo Ancelotti a laissé entendre que Calvert-Lewin méritait d'être appelé pour la première fois dans l'équipe d' , alors que Gareth Southgate dévoilera sa liste ce jeudi. "Il fait un travail fantastique en ce moment. Il est vraiment en feu et marque beaucoup de buts", a déclaré Ancelotti au sujet de son buteur.

"J'ai dit à maintes reprises que c'était mon rêve de jouer pour l'Angleterre"

"Il est dans un très bon moment. Je ne sais pas s'il est le meilleur [attaquant anglais], mais je m'en fiche. Pour moi, pour nous, il l'est", a ensuite ajouté l'ancien technicien du PSG et du . Pour sa part, Calvert-Lewin, espère avoir fait assez pour convaincre le sélectionneur des Three Lions de lui accorder sa confiance.

"J'ai dit à maintes reprises que c'était mon rêve de jouer pour l'Angleterre, mais je ne peux pas contrôler cela, donc je m'occupe des affaires en ce moment pour me donner les meilleures chances de passer à l'étape suivante. J'apprécie mon football, ce qui est l'essentiel. Vous regardez les chances qui se créent et elles sont là pour moi, donc c'est mon travail de les mettre au fond des filets et j'apprécie évidemment de pouvoir le faire", a expliqué le buteur d'Everton, bien entouré cette saison.

"Nous avons des joueurs capables de marquer à partir de différentes zones du terrain, ce qui est très important. Quand vous avez ça, c'est un coup de main de tout le monde sur le terrain (...) donc il s'agit de me mettre dans les bonnes zones et d'être l'homme pour les mettre au fond du filet", a enfin déclaré l'homme en forme Outre-Manche.