Everton - Ancelotti élogieux envers Isco

Le patron d' , Carlo Ancelotti, a minimisé la perspective d'une arrivée d'Isco depuis le , tout en faisant l'éloge du milieu de terrain de la , Sami Khedira.

Ancelotti a déjà travaillé avec les deux milieux de terrain dans le passé et il est un grand fan de leurs talents. Isco et Khedira sont tous deux évoqués comme partants potentiels cet hiver dans leurs clubs respectifs.

Marca rapporte qu'Isco a décidé de quitter le Real en janvier, tandis que Khedira a déclaré qu'il serait ouvert à un transfert en après avoir perdu les faveurs à Turin.

Compte tenu de la relation d'Ancelotti avec les deux clubs, il n'est pas surprenant qu'Everton soit lié à eux. L'Italien n'a pas répondu aux questions sur les deux joueurs lors de sa conférence de presse de vendredi, mais il a laissé entendre que les chances que l'un ou l'autre arrive à Goodison Park en janvier sont minces.

