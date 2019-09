Everton 1-3 City - Patients, les champions font plier les Toffees

À base de patience et d'abnégation, Man City a finalement disposé d'Everton ce samedi soir (1-3), grâce à des buts de Jesus, Mahrez et Sterling.

ayant poursuivi son incroyable sans faute face à Sheffield United (0-1) plus tôt ce samedi, n'avait pas le choix. Face à , seule la victoire comptait pour les hommes de Pep Guardiola, sous peine d'être d'ores et déjà distancés par les Reds dans la course au titre.

Malgré ce contexte particulier, le technicien catalan avait fait le choix de se priver de trois atouts majeurs au coup d'envoi : Bernardo Silva, David Silva et Sergio Aguero. Et ces absences ont longtemps compté pour les visiteurs, qui étaient pourtant à créditer d'un très bon début de rencontre.

​Mené, Everton parvient à revenir dans la rencontre

Ultra dominateur, Manchester City se créait de nombreuses occasions, mais Jordan Pickford brillait dans la cage et retardait la sanction, bien aidé il est vrai par sa barre transversale sur un manqué à bout portant d'Ilkay Gundogan, merveilleusement trouvé par Riyad Mahrez. Pas abattus par ce manqué, les joueurs de City allaient ensuite être récompensés de leurs bonnes intentions. À la 24ème minute, Gabriel Jesus honorait sa titularisation en convertissant une offrande de Kevin De Bruyne.

Mené, Everton parvenait tout de même à se remettre en ordre de marche, et pointant petit à petit le bout de son nez dans la partie. À tel point qu'à la 34ème minute de jeu, Dominic Calvert-Lewin n'avait plus qu'à mettre sa tête pour égaliser et relancer le suspense. La suite du match allait être très disputée entre deux formations souhaitant l'emporter, et Everton parvenait non sans mal à contenir les offensives des hommes de Pep Guardiola.



Peu en verve dans le jeu, Manchester City parvenait à faire la différence sur coup de pied arrêté. 71ème minute de jeu, Riyad Mahrez faisait parler la poudre sur un coup franc magistralement frappé du pied gauche. Everton et Pickford ne pouvaient que constater les dégâts, tandis que le champion d'Afrique créditait sa très bonne prestation d'un but d'une importance capitale. Quelques minutes plus tard, Raheem Sterling y allait lui aussi de sa réalisation personnelle et aggravait encore un peu plus le score quand sa lourde frappe heurtait la barre et franchissait la ligne de but. Manchester City a eu chaud, mais s'en est remis au talent de ses trois attaquants titulaires ce samedi.