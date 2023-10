Euro 2024 : Un ancien Bleu met une énorme pression à Deschamps

Qualifié pour l’Euro Allemagne 2024, Didier Deschamps reçoit un énorme coup de pression avant le démarrage de la compétition dans quelques mois.

A huit mois du début de la compétition, l’Equipe de France a composté son billet pour la phase de groupes de l’Euro 2024. Ceci après sa victoire (1-2) contre les Pays-Bas lors de la huitième journée des éliminatoires à Amsterdam Arena.

L’exigence de Dugarry à Deschamps pour l’Euro 2024

L’Equipe de France a réalisé une trêve internationale satisfaisante pour ce mois d’octobre. En effet, les hommes de Didier Deschamps ont écarté les Oranjes (1-2) dans leur fief d’Amsterdam Arena lors du match de la huitième journée des éliminatoires de l’Euro 2024. Ce qui leur donne le ticket de la phase finale de la compétition. Aussi, les Bleus, grâce à un doublé historique de Benjamin Pavard, ont battu l’Ecosse (4-1) en amical, à Lille.

Finaliste de la dernière Coupe du monde perdue face à l’Argentine, l’Equipe de France se doit de se racheter en allant chercher le sacre final au soir du 14 juillet. C’est d’ailleurs ce qu’exige le champion du monde 1998, Christophe Dugarry, à Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus, et sa troupe. Sur "Rothen s’enflamme" de RMC, le vainqueur du Mondial 1998 estime que la France n’a « aucun rival sérieux si elle joue à son niveau » bien qu’il puisse « encore se passer plein de choses ».

Dugarry déclare : « La France a un énorme temps d’avance sur beaucoup de nations», raconte le champion du Monde 1998. «Il peut toujours y avoir des blessures, si on perd Griezmann ou Mbappé, ça peut être un problème. Cela peut être un problème mental, on l’a vu en finale de Coupe du monde, ils étaient où pendant les 70 premières minutes? Ils ont disparu. La France a tellement un potentiel important, c’est vrai qu’elle peut arriver avec trop de certitudes face à un adversaire moins doué mais qui mettra de l’agressivité. Chaque fois qu’une équipe lui est rentrée dedans, la France a eu du mal à répondre. Les adversaires vont s’adapter, ils ne vont pas les regarder. La Suisse a réussi en 2021. On est les plus forts mais ça ne suffit pas toujours. Si la France ne gagne pas l’Euro, ce sera un véritable échec au vu du potentiel et du vivier qu’on a ».

Pour rappel, l’Euro 2024 aura lieu en Allemagne du vendredi 14 juin au dimanche 14 juillet de la même année. La France et le Portugal ont déjà composté leur billet pour la phase finale de la compétition.