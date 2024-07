Euro 2024, l’arbitre du match Espagne - France est…

On connaît le juge central du match entre l’Espagne et la France pour la demi-finale de l’Euro 2024 en Allemagne.

Le premier choc des demi-finales de l’Euro 2024 va livrer son verdict à l’Allianz Arena de Munich, ce mardi 9 juillet. Il s’agit d’un duel entre l’Espagne et l’Equipe de France. A quelques heures de ce choc entre la Roja et les Bleus, l’UEFA vient de dévoiler le nom de l’arbitre, qui va officier cette rencontre.

L’arbitre de la finale de LDC pour Espagne-France

Encore quatre nations sont en lice pour aller chercher le sacre finale à l’Euro 2024. Il s’agit de l’Espagne, la France, les Pays-Bas et l’Angleterre. Les deux premières se défient ce mardi pour déterminer qui sera en finale pour aller chercher une nouvelle étoile européenne.

(C)Getty Images

Vainqueur du pays hôte (2-1) en quarts de finale, l’Espagne (3 trophées) vise la finale afin de remporter un quatrième titre en la matière pour passer devant l’Allemagne et devenir l’équipe la plus titrée. De son côté, l’Equipe de France, après avoir eu raison du Portugal aux tirs au but (0-0, t.a.b 3-5), se voit capable d’aller décrocher la lune après ses deux sacres (1984 et 2000). Mais pour ce match, c’est un arbitre slovène, qui sera au sifflet pour les grandes décisions entre deux nations férues du football.

L'article continue ci-dessous

Slavko Vinčić au sifflet d’Espagne-France

Arbitre de la finale de la dernière Ligue des champions entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid (0-2) à Wembley, Slavko Vinčić est le juge central retenu par l’instance européenne de football pour diriger ce match entre Espagnols et Français. Il a d’ailleurs dirigé un match de la Roja lors de la phase de poules quand les hommes de Luis de la Fuente ont battu l’Italie (1-0).

Getty Images

Les Bleus aussi gardent de bons souvenirs du Slovène, qui a dirigé à trois reprises l'équipe de France pour un bilan de deux victoires, notamment contre l'Arménie (4-0) en novembre 2015 et l'Albanie (4-1) en septembre 2019 et un match nul face à l'Ukraine (1-1) en septembre 2021.

Rendez-vous mardi (21h) à l’Allianz Arena pour le choc Espagne – France.