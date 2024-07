Espagne – France, ces joueurs des Bleus qui effraient Dani Olmo

La Roja et les Bleus se défient, ce mardi, pour déterminer la première équipe qualifiée pour l’Euro 2024 en Allemagne.

L’Euro 2024 est entré dans sa dernière ligne droite. Ce mardi 9 juillet (21h), l’Espagne et l’Equipe de France seront au rendez-vous à Allianz Arena de Munich pour le compte de la première demi-finale de l’Euro 2024, qui se déroule en Allemagne depuis le 14 juin dernier. Mais avant ce choc, le milieu offensif de la Roja, Dani Olmo, livre ses impressions sur les Bleus.

Olmo méfiant de la France, mais…

C’est une équipe de France inefficace qui se retrouve à l’Euro en Allemagne. Depuis le début du tournoi, les Bleus n’ont pu inscrire un but dans le temps de jeu. L’unique but inscrit par l’équipe dirigée par Deschamps est le penalty de Kylian Mbappé contre la Pologne (1-1) lors de la troisième journée de la phase de poules. Un parcours flexueux bien étudié par les Espagnols, qui se méfient quand même des Bleus qui peuvent faire mal à la Roja.

Getty Images

« Non, non. La France est une très bonne équipe et si elle a atteint les demi-finales, c’est grâce à ses propres mérites et sans surprise. Nous savons ce que ses joueurs peuvent faire. Nous devons nous pencher sur la qualité technique individuelle des joueurs en attaque, mais en général, je pense que nous devons nous concentrer sur ce que nous faisons. Nous sommes dans une très bonne dynamique, nous nous débrouillons bien, nous jouons très bien, alors nous devons continuer. On peut discuter de la manière dont ils sont arrivés là, mais ils sont en demi-finale grâce à leurs propres mérites. Il faut aussi gagner, il faut souffrir. Ils ont également joué les prolongations, et dans ce cas, ils ont gagné aux tirs au but, mais il faut gagner. Nous avons joué des matches contre eux, nous les connaissons bien, nous savons ce qu’ils peuvent faire. Il y a des coéquipiers qui sont aussi des coéquipiers des joueurs français. Ce sera un grand match de demi-finale de l’Euro », a déclaré Dani Olmo dans une interview accordée à Mundo Deportivo.

Les Bleus qui font peur à Olmo

En dépit de ce parcours tortueux des Bleus, plusieurs des joueurs encadrés par Didier Deschamps effraient le milieu de terrain de Leipzig. Si la nouvelle recrue du Real Madrid et capitaine de France, Kylian Mbappé, est la grande menace, plusieurs autres noms donnent la chair de poule aux Espagnols. Le solide milieu de terrain français évoluant en Arabie Saoudite, N’Golo Kanté, en est un.

Getty Images

« Mbappé est un joueur différentiel et nous devons être prudents, mais ils ont aussi des joueurs comme Dembélé, Griezmann, Kanté, qui font un très bon tournoi, Rabiot… Tous ceux qui jouent dans ces positions plus offensives sont des joueurs à surveiller, mais nous serons prêts. Nous avons regardé leurs matchs et je les ai étudiés. Nous avons déjà commencé à analyser et à commenter un peu. Il y a des choses, mais rien que nous n’avons fait avec d’autres équipes », a ajouté l’ancien de Dinamo Zagreb, qui estime que l'Espagne n'est qu'à "un pas" du sacre à l'Euro 2024.