Euro 2024 : "Ils sont trop forts", un adversaire des Bleus se méfie

Adversaire de l’Equipe de France lors de l’Euro, un joueur polonais se méfie des Bleus avant le démarrage de la compétition.

Après un parcours reluisant lors des éliminatoires, l’Equipe de France est logée dans le groupe D pour la phase finale de l’Euro 2024, qui se jouera cet été en Allemagne. Dans cette poule, les Bleus auront à en découdre avec l’Autriche, la Pologne et les Pays-Bas, qu’ils avaient déjà croisés lors des éliminatoires.

Frankowski se méfie des Bleus

Milieu droit du Racing Club de Lens, Przemyslaw Frankowski évoque le prochain duel France – Pologne lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupe à l’Euro 2024 en Allemagne. Dans une interview accordée à RMC Sport, le Polonais voit la France comme la favorite pour le tournoi.

« Honnêtement, c’est le groupe le plus dur de l’Euro, ça sera difficile. Tous les matches sont compliqués mais pour nous le 1er (contre les Pays-Bas le 16 juin) sera le plus important car quand vous commencez bien la compétition, vous avez plus de confiance pour la suite », a d’abord lancé le joueur de 29 ans.

« Bien sûr, ils sont très forts. Il y a énormément de bons joueurs. Pour moi ce sont les favoris pour gagner l’Euro sur le papier. Après le terrain reste le terrain mais sincèrement ils sont au top », a ajouté l’ancien de Chicago Fire FC.

Frankowski prévient la France

Par ailleurs, le milieu de terrain polonais reste confiant pour son équipe qu’il voit capable de créer la surprise lors du prochain Euro. Le Lensois n’a toujours pas oublié la défaite contre les Bleus (3-1) lors du huitième de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

« Ce sont des joueurs différents (Mbappé et Lewandowski, Ndlr). Evidemment la France a Mbappé, mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi Giroud, Griezmann, Dembélé, beaucoup de bons défenseurs... Mais je crois en mon équipe, en ce qu’on est capable de faire et je pense que l’on peut être l’équipe surprise dans cet Euro », a-t-il prévenu, sans oublier le dernier Mondial.

« Je me souviens de ce match très difficile. Pour nous c’était notre meilleur match de la Coupe du monde. Nous avons eu de bonnes opportunités pour ouvrir le score. Mais quand vous ne marquez pas contre une équipe comme ça, c'est elle qui le fait. Après le premier, ils ont mis le deuxième, le troisième et on a perdu. Mais ça a été une bonne expérience pour nous de jouer la France. Peut-être que nous serons mieux préparés pour les jouer de nouveau, mais je le répète, le premier match sera le plus important », se souvient Frankowski.