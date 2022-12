France – Pologne (3-1) : Giroud et Mbappé emmènent les Bleus en quarts

L’équipe de France n’a pas eu trop de difficultés à battre son homologue polonaise en huitièmes de finale de la Coupe du Monde.

Les Bleus ont très bien entamé leur rencontre. Les Polonais ont dû se recroqueviller pour parer les attaques de l’équipe de France.

Giroud dans l’histoire des Bleus

La première occasion de la rencontre est signée Aurélien Tchouaméni. Le milieu de terrain du Real Madrid a décroché une grosse frappe à la 13e minute de jeu. Le portier polonais s’est interposé.

Les Bleus reviennent à la charge à la 20e minute de jeu. Wojciech Szczęsny, le gardien de but de la Juventus Turin, repousse une nouvelle fois.

Robert Lewandowski répond aux Tricolores immédiatement après cette nouvelle offensive des Bleus. Le nouvel attaquant du Barça décroche une frappe lointaine qui passe à côté de la cage d’Hugo Lloris.

La domination est clairement française en première période. Olivier Giroud passe tout proche d’ouvrir le score pour l’EDF à la demi-heure de jeu.

L’avant-centre français manque le ballon alors qu’il s’est retrouvé seul au second poteau sur un centre d’Ousmane Dembélé.

Le portier polonais s’illustre une nouvelle fois. Il dévie une belle frappe de Kylian Mbappé à la 35e minute de jeu.

Il faudra attendre la fin de la première mi-temps pour l’ouverture du score. Olivier Giroud donne l’avantage à l’équipe de France et devient au passage le meilleur buteur de l’histoire des Bleus.

Mbappé crucifie la Pologne

Au retour des vestiaires, les hommes de Didier Deschamps semblent toujours très dangereux. Les occasions s’enchainent pour les Français. Et cela malgré la grosse résistance des Polonais qui veulent revenir au score.

Olivier Giroud passe tout proche d’un doublé. Le buteur du Milan AC réussit une magnifique retournée et met la balle au fond des filets. L’arbitre ne valide pas le but et donne un coup franc au portier polonais suite à un duel aérien avec Raphael Varane.

La France n’abdique pas et continue de pousser pour aggraver la marque et se mettre à l’abris. Les efforts de la sélection tricolore fini par payer à un quart d’heure de la fin du match.

Kylian Mbappé trouve la lucarne après un gros travail collectif des Français. Servi dans la surface de réparation, l’attaquant du PSG met une très grosse frappe dans la lucarne.

Les hommes de Czesław Michniewicz n’arrivent pas à revenir dans le match après ce coup de massue du natif de Bondy.

C’est la Coupe du Monde de la confirmation pour Kylian Mbappé. La superstar parisienne crucifie la Pologne dans le temps additionnel. Excentré à gauche, il envoie le ballon encore dans la lucarne.

Les Polonais réduiront le score à la dernière minute sur penalty. Robert Lewandowski transforme un penalty accordé après consultation de la VAR.

Les Tricolores sont qualifiés aux quarts de finale de la Coupe du Monde 2022. Ils affronteront le vainqueur du match de ce dimanche soir Angleterre-Sénégal lors du prochain tour.