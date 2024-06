Croatie - Italie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Italie et la Croatie s’affrontent ce lundi dans un choc palpitant comptant pour la 3e journée du Groupe B de l’Euro.

Un grand d’Euro risque de rester à quai ce lundi soir. L’Italie et la Croatie croisent le fer avec comme objectif d’assurer la qualification pour les 8es. Le choc promet d’être très disputé entre ces deux sélections.

L’Italie entre deux eaux

Après sa défaite contre l’Espagne (0-1), l’Italie est dans l’obligation de prendre ce match très au sérieux. Certes, une défaite ne lui sera pas nécessairement fatale, suivant le bilan des autres troisièmes du groupe mais il vaut quand même mieux l’éviter pour ne pas s’éviter dans l’embarras.

Luciano Spalletti, le sélectionneur de La Nazionale, a prévu d’opérer des changements par rapport au dernier match. Il veut réveiller ses troupes et les amener à faire preuve d’ambition dans le jeu. En même temps, les Azzurri devront faire preuve de prudence. Car, contrairement à leurs opposants, ils peuvent, eux, se contenter d’un résultat de parité.

La Croatie obligée de gagner

Chez les Croates, l’équation est différente. La bande à Dalic n’a d’autres choix que de gagner si elle veut éviter une élimination prématurée. Ce qui serait une première depuis l’Euro 2000. L’objectif est connu, mais la question maintenant est de savoir si les demi-finalistes du dernier Mondial ont les capacités de se surpasser. Sur ce qu’ils ont montré lors des premiers matches, on peut en douter.

Toutes ces données nous augurent une confrontation très intéressante. L’avantage qu’auront les deux camps c’est qu’ils seront maitres de leur destin et qu’ils n’auront pas besoin d’avoir un œil sur l’autre match de poule. Tout se jouera à la Red Bull Arena et c’est tant mieux comme ça.

Horaire et lieu du match

Lundi 24 juin, 2024

3e journée du Groupe F de l’Euro

Croatie - Italie

Stade : Signal Iduna Park (Dortmund)

A 21h, heure française

Les compos probables du match Croatie - Italie

Croatie : Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Perisic; Modric, Sucic, Kovacic; Pasalic, Budimir, Kramaric.

Italie : Donnarumma; Darmian, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Cristante, Barella; Chiesa, Pellegrini, Zaccagni; Retegui

Sur quelle chaine suivre le match Croatie - Italie ?

La rencontre entre la Croatie et l’Italie sera à suivre ce samedi à partir de 21h sur la chaine beIN Sports 1 et aussi sur TF1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, beIN Connect ou le service Molotov.

Parmi les chaines étrangères qui diffusent le match il y a la ZDF allemande, elle est disponible en clair et sans le moindre abonnement.