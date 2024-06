Albanie - Espagne : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Albanie et l’Espagne seront aux prises lundi pour le compte de la troisième journée de l’Euro 2024. Les dernières infos ici.

Démarré le 14 juin dernier, l’Euro 2024 est déjà à sa troisième journée. L’étape ultime qui va sceller le sort de toutes les nations avant le début des phases à élimination directe. Si les choses sont déjà claires dans certains groupes, ce n’est pas encore le cas du groupe B, celui de la mort, qui regroupe l’Espagne, l’Italie, la Croatie et l’Albanie. Ce lundi, l’Albanie ira chercher sa qualification face à l’Espagne.

L’Albanie veut créer l’exploit face à l’Espagne

Petit poucet du groupe B, l’Albanie est toujours en vie dans la compétition. Une survie qu’elle doit à son nul face à la Croatie (2-2) lors de la journée précédente alors qu’elle s’était inclinée d’entrée contre l’Italie (1-0). Avec un point au compteur, les hommes de Sylvihno peuvent encore espérer accrocher une place de meilleure troisième. Pour cela, il faudra s’imposer contre l’Espagne ce lundi alors la Croatie, qui sera opposée à l’Italie au même moment, vise le même objectif. S’il y a un grand écart entre l’Albanie et la Roja sur le papier, les Albanais ont déjà montré qu’ils étaient capables de créer la surprise face aux grandes nations.

Avec six points au compteur, l’Espagne est d’ores et déjà qualifié pour les 8es de finale. La Roja a également assuré quasiment sa première place en tête du groupe B. L’enjeu pour Luis De La Fuente contre l’Albanie sera donc de faire tourner son effectif et faire reposer ses titulaires. Outre cela, les Espagnols devraient profiter de l’occasion pour préparer leurs 8es de finale. Largement favori, la Roja devrait toutefois se méfier de la détermination des Albanais qui pourraient l’empêcher de faire son 9/9.

Horaire et lieu du match

Albanie – Espagne

3e journée Euro 2024 – Groupe B

Lieu : Duesseldorf Arena

A 21h française

Les compos probables du match Albanie - Espagne

Albanie : Strakosha – Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj – Hoxha, Ramadani, Asllani, Seferi – Bajrami – Broja

Espagne : Unai Simon – Navas, Le Normand, Nacho Fernandez, Alex Grimaldo – Mikel Merino, Baena, Fabian Ruiz – Ferran Torres, Oyarzabal, Dani Olmo

Sur quelle chaîne suivre le match Albanie - Espagne ?

La rencontre entre l’Albanie et l’Espagne sera à suivre ce lundi 24 juin 2024 à partir de 21h sur BeIn Sports 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIn Connect.