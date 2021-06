Eto'o voit Mbappé marcher sur les pas de Messi

L'ancien attaquant barcelonais, Samuel Eto'o, pense que Kylian Mbappé a tout pour devenir un Dieu du football, à la manière d'un Messi.

Samuel Eto'o pense que Kylian Mbappé est le digne héritier de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo en tant que "Dieu" du football. Pour lui, l'attaquant du Paris Saint-Germain a tout pour suivre les traces des mégastars argentines et portugaises.

Les vedettes de Barcelone et de la Juventus impressionnant à tous les niveaux depuis plus d'une décennie maintenant, avec 11 Ballons d'Or partagés entre eux. Divers successeurs ont été évoqués pour ce duo légendaire au fil des ans. Aucun ne s'est toutefois vraiment montré à la hauteur. Mbappé est aujourd'hui considéré comme l'énième candidat pour les faire oublier. A 22 ans, il a déjà signé plein d'accomplissements importants et tout le prédestine à une carrière hors norme.

L'ancien buteur camerounais Eto'o, qui a joué aux côtés de Messi durant sa jeunesse au Barça, a déclaré à La Nacion : "Cristiano est un autre Dieu. Avec Messi, ce sont les joueurs qui marquent le football actuel à travers des performances énormes. Mais un autre Dieu arrivera quand Messi et Cristiano se lasseront de nous donner ces joies. Ce nouveau Dieu sera Kylian Mbappe."

La Pulga n'a cependant pas l'intention de céder son trône dans l'immédiat. A 34 ans, il reste d'ailleurs au sommet de son art, tout comme Cristiano Ronaldo à 36 ans.

Des questions se posent cependant sur l'avenir de Messi, aucun nouveau contrat n'ayant été signé à Barcelone et il est donc en passe de se retrouver libre. Il y a cependant des discussions qui sont menées avec les décideurs barcelonais et Eto'o reste convaincu que ce joueur d'un seul club va poursuivre son parcours du côté du Camp Nou.

"Je ne peux pas imaginer Leo avec un autre maillot, a confié le Camerounais. C'est son club, sa maison, son amour. Je ne pense pas que son avenir soit due à une question d'argent. Leo est Barcelone et Barcelone est Messi. Je sais que [le président Joan] Laporta prépare un projet fiable et intéressant pour lui."