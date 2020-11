Eto'o : "Les meilleurs du monde sont au Barça"

Samuel Eto’o - légende de Barcelone, de l'Inter et du Cameroun - était invité au Sommet mondial du football cette semaine et a évoqué le Barça.

Le joueur de 39 ans, qui a été joueur africain de l'année à quatre reprises (2003, 2004, 2005 et 2010) s'est adonné à une séance de questions et réponses avec le commentateur de Gol TV Alberto Edjogo-Owono, également ancien joueur.

Eto'o a évoqué sa vie actuelle de retraité. «J'ai eu une première phase pour pouvoir apprécier le football et rendre les gens heureux. Je suis dans une deuxième phase où j'ai pris deux ans pour étudier et je travaille maintenant pour essayer de donner quelque chose en retour à la société.»

À cette fin, il a créé une fondation, la Fondation Samuel Eto’o, qui possède des bureaux à Barcelone et Madrid en et à Douala au Cameroun. Eto’o a déclaré que son objectif était d'essayer de donner des opportunités aux gens, et a déclaré que la fondation se concentrait sur les jeunes parce que la plus grande ressource de l'Afrique était «sa jeunesse».

Il a noté : «L'Afrique est un continent très riche, mais nous avons des conflits; nos jeunes doivent être préparés et étudier. J’ai souffert comme tout enfant né en Afrique. Même nos rêves nous coûtent de l’argent en Afrique.»

L'article continue ci-dessous

Et même s'il a admis avoir eu de la chance d'être amené en Europe et de «quitter son beau continent», même après avoir effectué son périple, les choses ont été difficiles: "Ce n'était pas un voyage facile. Vous devez être trois ou quatre fois meilleur que les autres pour y arriver."

Quant à la question du racisme en Europe, Eto’o a clairement indiqué que rien n’a changé depuis qu’il a failli quitter le terrain après avoir été victime d’abus racistes en jouant contre Saragosse: «Le racisme est le même. Il y a encore des incidents racistes dans les stades et les stades reflètent la société. C'est une question politique.» La solution? Plus d’éducation. "Les gens doivent savoir que nous sommes pareils, ma peau est noire mais mon sang est rouge."

Interrogé sur son transfert à Barcelone depuis Majorque, Eto’o a déclaré que son passage au club catalan était «le plus facile pour un joueur - parce que vous avez les meilleurs joueurs autour de vous». En comparant cela à son temps à Majorque - le club qu'il dit être «le meilleur du monde» - il a dit que Majorque était «une famille, un bon groupe, mais nous connaissions nos limites», mais à Barcelone, «vous avez Rondaldinho , Larsson, Deco… le meilleur… puis viennent Messi, Xavi, Iniesta. Vous êtes toujours entouré des meilleurs.»