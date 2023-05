L'étonnant plan du FC Barcelone pour recruter Lionel Messi malgré ses difficultés financières

Pour pouvoir s'offrir Lionel Messi, le Barça envisage de s'allier avec un autre club ! Explications.

Le 30 juin 2023, Lionel Messi ne sera plus un joueur du Paris Saint-Germain. En effet, c'est ce jour-là que le contre de l'Argentin se terminera avec le club parisien. Mais dans quel club Lionel Messi va-t-il poursuivre sa carrière ?

Messi préfère le Barça à la Saudi Pro League

Selon nos confrères de L'Equipe, Lionel Messi n'a reçu à ce jour qu'une seule proposition concrète et elle vient d'Arabie saoudite. La Saudi Pro League, qui a déjà attiré Cristiano Ronaldo, aimerait faire le doublé avec Messi et ainsi relancer la rivalité entre les deux joueurs qui se sont affrontés en Liga pendant des années avec le Real Madrid et le FC Barcelone.

Selon le quotidien sportif français, une offre de 1,4 milliard d'euros sur deux saisons plus une troisième en option a été faite à Lionel Messi mais ce dernier hésite à rejoindre cette destination exotique pour des raisons familiales.

Car la préférence du champion du monde 2022 va toujours au FC Barcelone. Lionel Messi aimerait revenir jouer dans son ancien club et il laisse le temps aux dirigeants du Barça de s'organiser dans le but de surmonter leurs difficultés financières.

Messi au Barça via la MLS ? L'idée fait son chemin !

Les dirigeants catalans ont ainsi rompu le contrat de Jordi Alba et décidé de ne pas prolonger Sergi Busquets afin d'alléger la masse salariale du club.

L'Equipe rapporte que la direction du Barça envisage de s'allier avec l'Inter Miami, club de la Major League Soccer (Etats-Unis) pour recruter Lionel Messi. L'idée est la suivante : à l'issue de son contrat avec le PSG, Messi s'engagerait avec le club américain pour être prêté aussitôt au FC Barcelone pour une durée de six ou dix-huit mois.

Cela permettrait à Lionel Messi de rester en Europe jusqu'à la Copa América, ultime objectif à atteindre qu'il s'est fixé avec la sélection argentine. Une fois passée cette compétition, Messi quitterait le Barça pour rejoindre la MLS.