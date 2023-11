Etats-Unis : Lionel Messi célébré comme un roi

Entre Lionel Messi et les supporters de l’Inter Miami, c’est comme une histoire d’amour qui date depuis très longtemps.

Sur les terrains de football et même en dehors, le capitaine de l’équipe nationale d’Argentine reçoit le soutien sans faille des supporters de sa nouvelle formation. Ces derniers ont une fois encore manifesté leur soutien à la star argentine.

Le Ballon d’Or de Messi célébré

Arrivé au terme de son contrat cet été après deux années passées au sein du club de la capitale française, Lionel Messi a fait ses adieux au Paris Saint-Germain. En effet, le champion du monde 2022 a pris la direction des Etats-Unis où il s’est engagé avec l’Inter Miami de son ami David Beckham. S’il a déploré le manque d’amour lors de son passage dans la formation francilienne, c’est le contraire qu’il vit en Amérique.

Sacré Ballon d’Or pour la huitième fois de son palmarès, le 30 octobre dernier, Lionel Messi a eu droit à un traitement particulier dans son nouveau club. En effet, ce vendredi, l’Inter Miami et ses supporters ont célébré le Ballon d’Or de Messi avec un match amical contre New York City FC au DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, en Floride.

Getty Images

Messi promet du lourd à Miami et ses fans

Avant, pendant et après le match, le nom de Lionel Messi a été scandé par les fans présents au DRV PNK Stadium. Touché par les cris de joie, l’attaquant argentin a pris le micro pour saluer les fans et dirigeants présents au stade. Occasion pour l’Argentin de faire des promesses aux fans pour la saison prochaine.

"Pour moi c'est magnifique de pouvoir le partager avec vous. Je veux remercier tous les gens de Miami, pas seulement ceux présents ce soir, pour leur accueil à moi et ma famille. Vous me montrez de l'amour, et me faites me sentir chez moi. C'est une ville peuplée de nombreux latinos où je me sens à l'aise", a lancé l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone.

Getty Images

"Nous avons été ensemble peu de temps mais avons déjà accompli de grandes choses, notamment le premier titre de l'histoire du club", a ajouté Messi, qui a remporté la Leagues Cup en août. "Je n'ai aucun doute sur le fait que la saison prochaine sera encore meilleure, on va continuer à prendre du plaisir et à gagner des titres", a-t-il insisté.