Lionel Messi tacle les supporters du PSG

Après deux années passées à Paris, Lionel Messi s'en est allé. Il n'a toutefois pas oublié de tacler les supporters du PSG en partant.

Après Neymar en 2017, le PSG était parvenu à subtiliser un autre grand talent du FC Barcelone, l'icône même du grand Barça, en s'offrant les services de Lionel Messi à l'été 2021. Une arrivée tambours battants qui n'a finalement jamais réellement tenu ses promesses. L'Argentin n'a jamais semblé pleinement heureux à Paris, a plusieurs fois clamé son amour pour les Blaugrana et quittent finalement la capitale française sans activer sa prolongation de contrat. Acclamé à son arrivée, la Pulga a quitté le Stade des Princes sous les sifflets d'un public qui ne supportait plus son manque de considération pour le club. Un désamour qui a poussé Lionel Messi à tacler les supporters du PSG.

Messi tacle les supporters du PSG

La grande histoire du football aurait voulu qu'il ne soit l'homme que d'un seul club, le FC Barcelone. Mais à l'été 2021, Lionel Messi semble considérer qu'il a fait le tour de la chose en Catalogne et refuse de réduire suffisamment son salaire pour rester au Barça. L'Argentin trouve alors un nouveau port d'attache, le PSG, qu'il rejoint un peu par défaut face au manque d'offres qui lui sont proposées. Il y retrouve Neymar, son grand ami chez les Blaugrana, pour mener le club vers sa première Ligue des Champions.

À son arrivée, l'Argentin est acclamé par une foule en délire mais les fans déchantent vite. La Pulga ne semble pas pleinement investi et ne s'intègre pas très rapidement dans un effectif pourtant déséquilibré pour le faire briller lui et le duo Kylian Mbappé-Neymar. Sa première saison est complètement ratée. Et si sa deuxième part sur de bien meilleures bases, c'est parce qu'il se prépare pour la Coupe du monde au Qatar, son réel vrai objectif. Après cet interlude argentin, Messi plonge à nouveau à son retour à Paris.

Une déception de plus pour les supporters parisiens qui considèrent qu'il a utilisé le club pour se maintenir en rythme pour le Mondial sans faire d'autres efforts pour le blason. Sifflé lors de ses dernières apparitions, Lionel Messi en a gardé un souvenir amer. Au micro de BeIN Sports, il a en effet taclé le public parisien : « Au début, c'était super. J'ai reçu beaucoup d'encouragements puis les gens ont commencé à me traiter différemment. La majorité m'a bien traité mais il y a eu une cassure avec une certaine partie du public. Ce n'était bien sûr pas mon intention mais ce sont des choses qui se sont déjà passées par le passé avec Neymar et Mbappé, c'est leur façon de faire. »