Etat de la pelouse, niveau du Chakthar : les craintes de Niko Kovac

L'entraîneur de Monaco ne fanfaronne pas avant la double confrontation face au Chakthar Donetsk.

Mardi soir, à 21h00, l'AS Monaco recevra au stade Louis-II le club ukrainien du Chakthar Donetsk lors du barrage aller de la Ligue des champions. Ce lundi, lors de la conférence de presse d'avant-match, Niko Kovac s'est montré admiratif envers son adversaire et rejette le statut de favori.

Que savez-vous sur le Chakthar Donetsk ?

« Le Chakthar est un adversaire redoutable. Ils se sont qualifiés treize fois pour la Ligue des champions lors des quinze dernières années. La saison dernière, on se souvient de leurs matches contre le Real Madrid, qu'ils ont battu deux fois. Ils ont beaucoup de joueurs brésiliens talentueux, un nouveau coach italien (Roberto De Zerbi, n.d.l.r.), c'est une équipe agréable à regarder. »

A quel genre de match vous attendez-vous ?

« Je m'attends à un match différent des derniers que nous avons joués. Les joueurs du Chakthar cherchent toujours à attaquer, à se créer des occasions, à construire leur jeu. Ça devrait nous permettre de développer plus le nôtre, de se créer des occasions. Ils jouent à quatre derrière, alors que les équipes françaises jouent souvent à cinq, ce qui est plus difficile à prendre à défaut. »

Qui est le favori de cette double confrontation ?

« Ce sont eux les favoris, c'est clair, mais on veut déjouer les pronostics. On veut atteindre notre objectif et cet objectif est clair : atteindre la phase de groupes de la Ligue des champions. On a travaillé très dur la saison dernière. Maintenant c'est une finale en deux actes, nous sommes physiquement, mentalement et tactiquement bien préparés. »

Est-ce qu'il y a des forfaits ?

« Alex Nübel ne s'entraîne pas aujourd'hui car il est un peu malade, on fera le point un peu plus tard. Wissam Ben Yedder et Benoît Badiashile sont disponibles, ce sont deux joueurs très importants pour nous, comme ceux qui ont joué vendredi. Nous avons un large effectif, avec de la qualité, et en tant que coach j'aime donner à tout le monde la possibilité de jouer. »

Etes-vous inquiet concernant l'état de la pelouse de Louis-II ?

« Je ne sais pas ! Ce lundi on s'entraîne à Louis-II et demain ce sera le Chakthar. Dans tous les cas, j'espère que la pelouse sera dans un meilleur état que lors de notre dernier match contre le Sparta Prague. »