Essais libres, qualifications, course : le programme TV et les horaires du Grand Prix de Bahreïn 2023 de Formule 1

GOAL vous dévoile toutes les informations pratiques pour le Grand Prix de Bahreïn 2023 de Formule 1.

Ça y est, la Formule 1 est de retour ! Le championnat du monde 2023 reprend ses droits ce week-end, à l'occasion du Grand Prix de Bahreïn, première manche de la saison qui en compte 23.

Sur quelle chaîne de télévision voir le Grand Prix de Bahreïn 2023 de Formule 1 ?

En France, le Grand Prix de Bahreïn 2023 de Formule 1 sera diffusé en intégralité sur les antennes du groupe Canal+ avec les trois séances d'Essais Libres, les Qualifications et la Course.

Canal+ proposera également plusieurs émissions avant la course (« En Pole » et « La Grille »). Le podium avec la remise des trophées sera bien évidemment retransmis puis sera suivi par le magazine d'analyse d'après-course « Formula One ».

En Belgique, la course sera diffusée sur Tipik.

Le programme TV du Grand Prix de Bahreïn 2023 de Formule 1

Vendredi 3 mars 12h10 Essais Libres 1 Canal+ Sport Vendredi 3 mars 15h40 Essais Libres 2 Canal+ Sport Samedi 4 mars 12h15 Essais Libres 3 Canal+ Samedi 4 mars 15h45 Qualifications Canal+ Dimanche 5 mars 14h00 En Pole Canal+ Dimanche 5 mars 15h00 La Grille Canal+ Dimanche 5 mars 16h00 Le Grand Prix Canal+ Dimanche 5 mars 18h00 Formula One Canal+

Comment suivre le Grand Prix de Bahreïn 2023 de Formule 1 en streaming ?

Pour suivre le Grand Prix de Bahreïn 2023 de Formule 1 en streaming il faudra vous rendre sur MyCanal (via le site internet ou l'application) ou sur la chaîne officielle de la Formule 1 qui s'intitule F1TV (via le site internet ou via l'application).

Les infos pratiques à retenir sur le Grand Prix de Bahreïn 2023 de Formule 1

Nom officiel 2023 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Circuit Circuit international de Sakhir Nombre de tours 57 Longueur du circuit 5,412 km Distance de course 308,238 km

Les écuries et les pilotes engagés pour le Grand Prix de Bahreïn 2023 de Formule 1

A l'heure où nous écrivons ces lignes, une incertitude demeure quant à la participation de Lance Stroll au Grand Prix de Bahreïn. Le pilote de l'écurie Aston Martin, blessé lors de l'intersaison pourrait être remplacé par Felipe Drugovich, le pilote de réserve d'Aston Martin.