Essais libres, qualifications, course : le programme TV et les horaires du Grand Prix du Portugal de MotoGP

GOAL vous dévoile toutes les informations pratiques pour le Grand Prix du Portugal 2023 de MotoGP.

Le premier Grand Prix de l'année !

Ça y est ! La saison 2023 du MotoGP commence enfin. La première épreuve se déroule ce week-end, du vendredi 24 mars au dimanche 26 mars avec le Grand Prix du Portugal sur le circuit Autódromo Internacional do Algarve à Portimão.

Le tenant du titre, l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) est l'un des principaux favoris à sa succession avec le pilote français Fabio Quartararo (Yamaha) qui a été sacré champion du monde en 2021.

Sur quelle chaîne de télévision voir le Grand Prix du Portugal 2023 de MotoGP ?

En France, le Grand Prix du Portugal 2023 de MotoGP sera diffusé en intégralité sur les antennes du groupe Canal+ avec les trois séances d'Essais Libres, les Qualifications, le warm-up, la course sprint et la course.

Canal+ proposera également plusieurs émissions avant et après la course comme « La Grille » ou « Le podium ».

Le programme TV du Grand Prix du Portugal 2023 de MotoGP

Vendredi 24 mars 11h35 Essais Libres 1 Canal+ Sport 360 Vendredi 24 mars 15h50 Essais Libres 2 Canal+ Sport 360 Samedi 25 mars 11h00 Essais Libres 3 Canal+ Sport 360 Samedi 25 mars 11h45 Qualifications Canal+ Sport 360 Samedi 25 mars 15h55 Course sprint Canal+ Sport 360 Dimanche 26 mars 10h40 Warm-up Canal+ Dimanche 26 mars 14h15 La grille Canal+ Dimanche 26 mars 14h55 Le Grand Prix Canal+ Dimanche 26 mars 15h50 Le podium Canal+

Ligue des Champions, Ligue 1, Formule 1... Vous ne voulez rien rater de tous ces événements sportifs. Abonnez-vous à Canal+ et sa plateforme VOD MyCanal (*)

Comment suivre le Grand Prix du Portugal 2023 de MotoGP en streaming ?

Pour suivre le Grand Prix du Portugal 2023 de MotoGP en streaming il faudra vous rendre sur MyCanal (via le site internet ou l'application).

Les infos pratiques à retenir sur le Grand Prix du Portugal 2023 de MotoGP

Nom officiel Grande Prémio Tissot de Portugal Circuit Autódromo Internacional do Algarve (Portimão) Longueur du circuit 4,592 km Nombre de tours 25 Distance de course 114,8 km

(*) Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous vous abonnez par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.