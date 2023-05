Essais libres, qualifications, course : le programme TV et les horaires du Grand Prix de Monaco de Formule 1 2023

GOAL vous dévoile toutes les informations pratiques pour le Grand Prix de Monaco 2023 de Formule 1.

Le GP de Monaco diffusé en clair sur Canal+

Après l'annulation du Grand Prix d'Emilie-Romagne en raison des tragiques inondations qui ont touché l'Italie, la Formule 1 fait son retour avec le Grand Prix de Monaco.

En raison de son tracé urbain étroit et lent, il s'agit de l'une des courses les plus difficiles de la saison et les dépassements y sont pratiquement impossibles. Plus que jamais, c'est le circuit où il faut partir depuis la pole position.

Sur quelle chaîne de télévision voir le Grand Prix de Monaco 2023 de Formule 1 ?

En France, le Grand Prix de Monaco 2023 de Formule 1 sera diffusé en intégralité sur les antennes du groupe Canal+. Et bonne nouvelle pour les amoureux de la F1, Canal+ diffusera en clair la course. En Belgique, la course sera diffusée sur Tipik.

Canal+ proposera également plusieurs émissions avant et après la course comme « La grille », « Le podium » et « Formula One, le mag ».

Le programme TV du Grand Prix de Monaco 2023 de Formule 1

Vendredi 26 mai 13h10 Essais Libres 1 Canal+ Sport Vendredi 26 mai 16h40 Essais Libres 2 Canal+ Sport Samedi 27 mai 12h10 Essais Libres 3 Canal+ Sport Samedi 27 mai 15h40 Qualifications Canal+ Sport Dimanche 28 mai 13h55 La Grille Canal+ Dimanche 28 mai 15h00 La Course Canal+ Dimanche 28 mai 16h50 Le podium Canal+ Dimanche 28 mai 17h00 Formula One, le mag Canal+ Sport 360

Comment suivre le Grand Prix de Monaco 2023 de Formule 1 en streaming ?

Pour suivre le Grand Prix de Monaco 2023 de Formule 1 en streaming il faudra vous rendre sur MyCanal (via le site internet ou l'application) ou sur la chaîne officielle de la Formule 1 qui s'intitule F1TV (via le site internet ou via l'application).

Ligue des Champions, Premier League, Ligue 1, Formule 1, MotoGP, WRC... Vous ne voulez rien rater de tous ces événements sportifs : Abonnez-vous à Canal+ et MyCanal, sa plateforme de VOD (*)

Les infos pratiques à retenir sur le Grand Prix de Monaco 2023 de Formule 1

Nom officiel : Formula 1 Grand prix de Monaco 2023 Circuit : Circuit de Monaco Nombre de tours : 78 Longueur du circuit : 3,337 km Distance de course : 260,286 km Nombre de virages : 19 (8 à gauche, 11 à droite) Premier virage à... : 210 m Longueur de la pitlane : 301 m Plus longue ligne droite : 669 m Risque de pluie : peu fréquent Probabilité de Safety Car : 80% Victoire depuis la pole position : 30 sur 68

Les écuries et les pilotes engagés pour le Grand Prix de Monaco de Formule 1

Ecurie Motoriste Directeur Pilotes Red Bull Racing Red Bull Powertrains-Honda Christian Horner Max Verstappen et Sergio Pérez Scuderia Ferrari Ferrari Frédéric Vasseur Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr. Mercedes Grand Prix Mercedes Toto Wolff Lewis Hamilton et George Russell Alpine F1 Team Renault Otmar Szafnauer Esteban Ocon et Pierre Gasly McLaren Racing Mercedes Andrea Stella Lando Norris et Oscar Piastri Alfa Romeo F1 Team Ferrari Alessandro Alunni Bravi Valterri Bottas et Guanyu Zhou Aston Martin F1 Team Mercedes Mike Krack Fernando Alonso et Lance Stroll Hass F1 Team Ferrari Günther Steiner Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg Scuderia AlphaTauri Red Bull Powertrains-Honda Franz Tost Nyck de Vries et Yuki Tsunoda Williams Racing Mercedes James Volwes Alexander Albon et Logan Sargeant