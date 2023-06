Essais libres, qualifications, course : le programme TV et les horaires du Grand Prix d'Italie 2023 de MotoGP

GOAL vous dévoile toutes les informations pratiques sur le Grand Prix d'Italie 2023 de MotoGP.

Le MotoGP est de retour !

Pratiquement un mois après le Grand Prix de France (disputé le 14 mai), le MotoGP fait son grand retour à l'occasion du Grand Prix d'Italie.

Les pilotes débarquent au Mugello, un des plus beaux tracés de la saison de par sa rapidité et ses changements de directions répétés avec ses courbes en dénivelé. C'est sur e circuit que les pilotes atteignent la vitesse max la plus élevée du calendrier : en 2022, Jorge Martin avait atteint 363,6 km/h !

Sur quelle chaîne de télévision voir le Grand Prix d'Italie 2023 de MotoGP ?

En France, le Grand Prix d'Italie 2023 de MotoGP sera diffusé en intégralité sur les antennes du groupe Canal+ avec les trois séances d'Essais Libres, les Qualifications, la Course sprint et la Course.

Canal+ proposera également plusieurs émissions avant et après la course avec « La Grille », « Le podium » et le « Debrief Moto ».

En Belgique, la course sera retransmise sur la chaîne Tipik.

Le programme TV du Grand Prix d'Italie 2023 de MotoGP

Vendredi 9 juin 10h35 Essais Libres 1 Canal+ Sport 360 Vendredi 9 juin 14h50 Essais Libres 2 Canal+ Sport 360 Samedi 10 juin 10h00 Essais Libres 3 Canal+ Sport 360 Samedi 10 juin 10h45 Essais Qualificatifs 1 et 2 Canal+ Sport 360 Samedi 10 juin 14h31 La Grille Moto Course sprint Canal+ Sport 360 Samedi 10 juin 14h55 La Course sprint Canal+ Sport 360 Samedi 10 juin 15h26 Debrief Moto Canal+ Sport 360 Dimanche 11 juin 9h40 Warm-up Canal+ Sport 360 Dimanche 11 juin 10h03 La Parade des pilotes Canal+ Sport 360 Dimanche 11 juin 13h17 La Grille Moto Canal+ Dimanche 11 juin 13h57 La Course Canal+ Dimanche 11 juin 14h53 Le podium Canal+ Dimanche 11 juin 15h07 Debrief Moto Canal+

Comment suivre le Grand Prix d'Italie de MotoGP en streaming ?

Pour suivre le Grand Prix d'Italie 2023 de MotoGP en streaming il faudra vous rendre sur MyCanal (via le site internet ou l'application).

Les infos pratiques à retenir sur le Grand Prix d'Italie 2023 de MotoGP

Nom officiel : Gran Premio d'Italia Oakley Circuit : Autodromo Internazionale del Mugello Longueur du circuit : 5,245 km Largeur de piste : 14 m Plus longue ligne droite : 1141 m Nombre de tours : 23 Distance de course : 120,6 km Nombre de virages : 15 (9 à gauche, 6 à droite)