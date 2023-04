Essais libres, qualifications, course : le programme TV et les horaires du Grand Prix des Amériques 2023 de MotoGP

GOAL vous dévoile toutes les informations pratiques sur le Grand Prix des Amériques 2023 de MotoGP.

Ducati vise la passe de trois

Les pilotes Ducati, aussi bien ceux de l'écurie officielle que ceux des écuries privées, écrasent la concurrence en ce début de la saison.

Francesco Bagnaia s'est imposé lors de la manche inaugurale au Portugal puis Marco Bezzecchi a triomphé en Argentine.

Le pilote français Johann Zarco n'a jamais semblé aussi proche de sa première victoire en MotoGP après avoir terminé 4e puis 2e. En revanche, le début de saison est plus compliqué pour l'autre pilote français, Fabio Quartararo, dont la Yamaha n'est pas aussi puissante que les Ducati : il s'est classé 8e puis 7e alors qu'il vise le sacre mondial…

Sur quelle chaîne de télévision voir le Grand Prix des Amériques 2023 de MotoGP ?

En France, le Grand Prix des Amériques 2023 de MotoGP sera diffusé en intégralité sur les antennes du groupe Canal+ avec les trois séances d'Essais Libres, les Qualifications, la Course sprint et la Course.

Canal+ proposera également plusieurs émissions avant et après la course avec « La Grille », « Le podium » et le « Debrief Moto ».

En Belgique, la course sera retransmise sur la chaîne Tipik.

Le programme TV du Grand Prix des Amériques 2023 de MotoGP

Vendredi 14 avril 17h35 Essais Libres 1 Canal+ Sport 360 Vendredi 14 avril 21h00 Essais Libres 2 Canal+ Sport 360 Samedi 15 avril 17h00 Essais Libres 3 Canal+ Sport 360 Samedi 15 avril 17h45 Essais qualificatifs 1 et 2 Canal+ Sport 360 Samedi 15 avril 21h35 La Grille Moto Course sprint Canal+ Sport 360 Samedi 15 avril 21h55 La Course sprint Canal+ Sport 360 Samedi 15 avril 22h30 Debrief Moto Canal+ Sport 360 Dimanche 16 avril 16h40 Warm-up Canal+ Sport 360 Dimanche 16 avril 20h15 La Grille Moto Canal+ Sport 360 Dimanche 16 avril 20h57 La Course Canal+ Sport 360 Dimanche 16 avril 21h45 Le podium Canal+ Sport 360 Dimanche 16 avril 22h02 Debrief Moto Canal+ Sport 360

Comment suivre le Grand Prix des Amériques de MotoGP en streaming ?

Pour suivre le Grand Prix des Amériques 2023 de MotoGP en streaming il faudra vous rendre sur MyCanal (via le site internet ou l'application).

Les infos pratiques à retenir sur le Grand Prix des Amériques 2023 de MotoGP

Nom officiel Red Bull Grand Prix of the Americas Circuit Circuit of the Americas (Austin, Texas) Longueur du circuit 5,513 km Largeur de piste 15 m Plus longue ligne droite 1200 m Nombre de tours 20 Distance de course 110,3 km Nombre de virages 20 (11 à gauche, 9 à droite)