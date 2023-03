Essais libres, qualifications, course : le programme TV et les horaires du Grand Prix d'Arabie saoudite 2023 de Formule 1

GOAL vous dévoile toutes les informations pratiques pour le Grand Prix de d'Arabie saoudite 2023 de Formule 1.

La saison 2023 est enfin lancée et le premier Grand Prix de l'année, à Bahreïn, a été marqué par la domination des Red Bull. Max Verstappen a remporté la course devant son coéquipier, Sergio Pérez. La surprise est venue de Fernando Alonso, 3e avec l'Aston Martin.

Mercedes et Ferrari, qui n'ont pas été à la fête lors de la première course, vont tenter de se relancer lors de cette deuxième manche de la saison.

Sur quelle chaîne de télévision voir le Grand Prix d'Arabie saoudite 2023 de Formule 1 ?

En France, le Grand Prix de Bahreïn 2023 de Formule 1 sera diffusé en intégralité sur les antennes du groupe Canal+ avec les trois séances d'Essais Libres, les Qualifications et la Course.

Canal+ proposera également plusieurs émissions avant la course « La Grille »). Le podium avec la remise des trophées sera bien évidemment retransmis puis sera suivi par le magazine d'analyse d'après-course « Formula One ».

Si vous n'êtes pas en France lors de ce week-end, sachez que la course sera retransmise sur Tipik en Belgique et sur DANZ F1 en Espagne.

Le programme TV du Grand Prix d'Arabie saoudite 2023 de Formule 1

Vendredi 17 mars 14h10 Essais Libres 1 Canal+ Sport Vendredi 17 mars 17h40 Essais Libres 2 Canal+ Sport Samedi 18 mars 14h10 Essais Libres 3 Canal+ Sport Samedi 18 mars 17h40 Qualifications Canal+ Dimanche 19 mars 16h56 La Grille Canal+ Dimanche 19 mars 17h55 Le Grand Prix Canal+ Dimanche 19 mars 19h41 Le podium Canal+ Dimanche 19 mars 19h54 Formula One, le mag Canal+

Comment suivre le Grand Prix d'Arabie saoudite 2023 de Formule 1 en streaming ?

Pour suivre le Grand Prix d'Arabie saoudite 2023 de Formule 1 en streaming il faudra vous rendre sur MyCanal (via le site internet ou l'application) ou sur la chaîne officielle de la Formule 1 qui s'intitule F1TV (via le site internet ou via l'application).

Les infos pratiques à retenir sur le Grand Prix d'Arabie saoudite 2023 de Formule 1

Nom officiel Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2023 Circuit Circuit de la corniche de Djeddah Nombre de tours 50 Longueur du circuit 6,174 km Distance de course 308,450 km

Les écuries et les pilotes engagés pour le Grand Prix d'Arabie saoudite de Formule 1

Blessé lors de l'intersaison, le pilote Lance Stroll (Aston Martin) a pu tenir sa place lors de la première course de la saison et il devrait en être de même en Arabie saoudite. S'il devait cependant renoncer, il serait remplacé par Felipe Drugovich.