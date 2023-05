Essais libres, qualifications, course : le programme TV et les horaires du Grand Prix d'Emilie-Romagne de Formule 1 2023

GOAL vous dévoile toutes les informations pratiques pour le Grand Prix d'Emilie-Romagne 2023 de Formule 1.

Bienvenue sur les terres de Ferrari !

Pour la sixième manche de la saison, les écuries de Formule 1 débarque sur les terres de Ferrari. Mais les pilotes devront se méfier du circuit Enzo et Dino Ferrari qui est compact et truffé de pièges, surtout quand il pleut.

Red Bull, qui a remporté toutes les courses depuis le début de la saison (3 pour Verstappen, deux pour Sergio Pérez), sera encore le grand favori de cette course.

Auteur d'un début de saison remarquable avec quatre podiums (tous à la troisième place), le vétéran Fernando Alonso (41 ans) espère encore jouer les trouble-fête avec son Aston Martin.

Concernant la Scuderia Ferrari, qui roule à domicile, elle aura encore plus de pression que d'habitude et tentera de faire oublier son début de saison compliqué avec un seul podium (pour Charles Leclerc à Bakou, en Azerbaïdjan).

L'écurie Alpine-Renault sera aussi observée avec attention avec le coup de gueule de son directeur général, Laurent Rossi, qui attend beaucoup mieux des siens. L'écurie française a placé ses deux pilotes (Gasly et Ocon) dans les points au Grand Prix de Miami et espère poursuivre sa remontada au classement des constructeurs.

Sur quelle chaîne de télévision voir le Grand Prix d'Emilie-Romagne 2023 de Formule 1 ?

En France, le Grand Prix d'Emilie-Romagne 2023 de Formule 1 sera diffusé en intégralité sur les antennes du groupe Canal+. En Belgique, la course sera diffusée sur Tipik.

Canal+ proposera également plusieurs émissions avant et après la course comme « La grille », « Le podium » et « Formula One, le mag ».

Le programme TV du Grand Prix d'Emilie-Romagne 2023 de Formule 1

Vendredi 19 mai 13h10 Essais Libres 1 Canal+ Sport Vendredi 19 mai 16h40 Essais Libres 2 Canal+ Sport Samedi 20 mai 12h10 Essais Libres 3 Canal+ Sport Samedi 20 mai 15h40 Qualifications Canal+ Sport Dimanche 21 mai 13h55 La Grille Canal+ Dimanche 21 mai 15h00 La Course Canal+ Dimanche 21 mai 16h41 Le Podium Canal+ Dimanche 21 mai 16h58 Formula One, le mag Canal+ Sport 360

Comment suivre le Grand Prix d'Emilie-Romagne 2023 de Formule 1 en streaming ?

Pour suivre le Grand Prix d'Emilie-Romagne 2023 de Formule 1 en streaming il faudra vous rendre sur MyCanal (via le site internet ou l'application) ou sur la chaîne officielle de la Formule 1 qui s'intitule F1TV (via le site internet ou via l'application).

Les infos pratiques à retenir sur le Grand Prix d'Emilie-Romagne 2023 de Formule 1

Nom officiel Formula Qatar Airways Grand Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna 2023 Circuit Autodromo Enzo e Dino Ferrari (ou circuit d'Imola) Nombre de tours 63 Longueur du circuit 4,909 km Distance de course 309,65 km Nombre de virages 21 (12 à gauche, 9 à droite) Premier virage à... 175 m Longueur de la pitlane 540 m Plus longue ligne droite 350 m Risque de pluie Moyen Probabilité de Safety Car 100% Victoire depuis la pole position 10 sur 30

Les écuries et les pilotes engagés pour le Grand Prix d'Emilie-Romagne de Formule 1

Ecurie Motoriste Directeur Pilotes Red Bull Racing Red Bull Powertrains-Honda Christian Horner Max Verstappen et Sergio Pérez Scuderia Ferrari Ferrari Frédéric Vasseur Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr. Mercedes Grand Prix Mercedes Toto Wolff Lewis Hamilton et George Russell Alpine F1 Team Renault Otmar Szafnauer Esteban Ocon et Pierre Gasly McLaren Racing Mercedes Andrea Stella Lando Norris et Oscar Piastri Alfa Romeo F1 Team Ferrari Alessandro Alunni Bravi Valterri Bottas et Guanyu Zhou Aston Martin F1 Team Mercedes Mike Krack Fernando Alonso et Lance Stroll Hass F1 Team Ferrari Günther Steiner Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg Scuderia AlphaTauri Red Bull Powertrains-Honda Franz Tost Nyck de Vries et Yuki Tsunoda Williams Racing Mercedes James Volwes Alexander Albon et Logan Sargeant