Espagne : la folle promesse de Pedri en cas de victoire à la Coupe du monde 2022

Le jeune Barcelonais est prêt à tout pour aider l'Espagne à remporter la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Gagner une Coupe du monde, c'est le rêve, l'objectif d'une vie pour un footballeur. Cela n'arrive qu'une fois dans sa vie, et parfois jamais, même pour certains des plus grands joueurs de l'histoire du football, comme Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. Et forcément c'est tellement fou de remporter un Mondial que souvent on demande aux joueurs ce qu'ils comptent faire de fou s'ils y arrivent.

"Je me rase la tête"

Pedri, le jeune milieu de terrain du FC Barcelone, a juré de devenir chauve si l'Espagne remporte sa deuxième Coupe du monde au Qatar. Il s'agit de la première sortie du jeune homme de 19 ans sur la plus grande scène du football mondial et, si son pays va jusqu'au bout, il rendra ce moment encore plus mémorable en se rasant la tête.

Il a également insisté sur le fait que son objectif premier est de jouer au football et a refusé de s'exprimer sur les questions entourant le tournoi. Dans une interview accordée à Marca, l'Espagnol a déclaré : "Si nous gagnons, je laisse le coiffeur me raser ou me faire quelque chose. Nous avons une équipe jeune qui a vraiment envie de bien faire et de gagner".

"Luis Enrique est le meilleur entraîneur pour l'Espagne"

"Cela se reflète sur le terrain à chaque match que nous jouons. Au lieu d'aller à l'encontre de notre jeunesse, je pense que c'est quelque chose qui va fonctionner pour nous", a ajouté l'international espagnol. Pedri vit un rêve éveillé. : "C'est un rêve pour moi de pouvoir le jouer. C'est vraiment fou d'être ici. La vérité, c'est que j'ai vraiment hâte d'y être, tout comme lorsque j'ai participé au championnat d'Europe ou aux Jeux olympiques".

Le milieu de terrain du FC Barcelone a manifesté son soutien total et sa pleine confiance envers son sélectionneur, Luis Enrique, dont certains choix ont été remis en cause dont l'absence de Sergio Ramos : "Il est le meilleur entraîneur pour l'Espagne. C'est lui qui nous fait croire aux choses et qui nous fait mieux jouer tous ensemble".

Pedri a déjà disputé 14 matches avec son pays et sera rejoint au Qatar par Gavi, un autre jeune du FC Barcelone. Contribuer à la victoire de l'Espagne permettrait à Pedri d'étoffer son palmarès, qui ne contient pour l'instant qu'une seul trophée : la Copa del Rey 20/21. Il cherchera à montrer ses talents sur la scène mondiale lorsque l'Espagne entamera sa campagne de Coupe du monde contre le Costa Rica, avant d'affronter l'Allemagne et le Japon lors des matches de groupe suivants.