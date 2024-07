Espagne - France : Les craintes de De La Fuente sur Griezmann et Mbappé

Le sélectionneur de l’Espagne, Luis De La Fuente, s’est exprimé lundi, sur Griezmann et Mbappé à la veille du choc contre la France, mardi.

L’Espagne sera aux prises mardi avec l’Equipe de France à l’occasion des demi-finales de l’Euro 2024. A l’instar de Didier Deschamps et d’Adrien Rabiot, Luis De La Fuente était présent en conférence de presse, ce lundi. Face aux médias, le sélectionneur de la Roja a eu quelques mots à l’endroit d’Antoine Griezmann et Kylian Mbappé qu’il considère comme les plus grandes menaces des Bleus.

Luis De La Fuente se méfie des Bleus

C’est l’un des grands classiques du football européen que nous offrent les demi-finales de l’Euro. L’Equipe de France, meilleure défense du tournoi, va se mesurer mardi à l’Espagne, la meilleure attaque. Si les deux équipes sont allées en prolongations lors du tour précédent (tirs aux Buts pour la France), les Bleus pourraient avoir un coup de moins bien physiquement après avoir effectué un voyage à Munich, contrairement à la Roja. Mais il n’en sera rien pour Luis De La Fuente, impressionné par la force physique de l’Equipe de France.

« Les voyages, les déplacements, n'aident jamais à la récupération, mais c'est ainsi pour tout le monde. Les joueurs sont habitués à cette situation. On va voir comment nous serons demain, on a une motivation intacte, peu importe les contretemps ou les problèmes physiques. On est préparé pour jouer ce match, la France a une force physique énorme, sans doute la meilleure de cet Euro. On a d'autres compétences et on essaiera de jouer avec nos forces », explique le sélectionneur espagnol.

De La Fuente met en garde ses joueurs contre Griezmann et Mbappé

Si les Bleus sont la meilleure défense de l’Euro, ils sont aussi l’une des pires attaques de la compétition. Les hommes de Didier Deschamps font face à une maladresse chronique devant les buts depuis le début du tournoi. Une sécheresse en partie due à la méforme des métronomes, Antoine Griezmann ou encore, Kylian Mbappé. Mais Luis De La Fuente, lui, s’attend à un réveil des deux capitaines de l’Equipe de France mardi et prévient ses joueurs.

« C'est un type de joueurs qui ne disparait jamais. Peut-être qu'aujourd'hui il n'est qu'à 50% mais à 50% il est aussi fort qu'un joueur à 100%. Ce sont deux cracks qui peuvent faire la différence sur une ou deux actions. On ne va pas minimaliser leur impact sur le terrain. J'ai foi dans mon équipe pour qu'on trouve une solution afin de maintenir ces deux joueurs, ça sera difficile mais c'est un duel pour une finale », confie le sélectionneur de la Roja.