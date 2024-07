Mbappé mieux servi avec Pogba, Rabiot lui répond du tac au tac

Adrien Rabiot a répondu à Kylian Mbappé lundi après ses propos sur Paul Pogba.

L’Equipe de France affronte l’Espagne mardi, en demi-finale de l’Euro 2024. En prélude à cette rencontre, Adrien Rabiot était présent en conférence de presse, ce lundi. Face aux médias, l’international français a opiné sur plusieurs sujets en rapport avec les Bleus. Mais l’ancien joueur du PSG a surtout profité pour envoyer un message à Kylian Mbappé après sa sortie controversée sur l’absence de Paul Pogba.

Adrien Rabiot n’est pas inquiet pour Mbappé et Griezmann

Paradoxalement à leur maladresse chronique devant les buts, les Bleus sont en demi-finale de l’Euro. Mais si l’Equipe de France n’est pas assez flamboyante dans le jeu, c’est en partie dû à la méforme de ses métronomes, Antoine Griezmann et surtout Kylian Mbappé. Les deux capitaines sont notamment la cible des critiques depuis plusieurs semaines en raison de leur inefficacité face au but. Cependant, cela ne semble pas inquiéter Adrien Rabiot qui préfère mettre en avant la réussite du collectif français.

« On a toujours mis en avant le collectif. Si on a des joueurs en dedans, on est en demi-finale d'un gros tournoi. Le collectif est plus fort que les individualités. Antoine et Kylian sont un peu moins frais, mais on est là pour les pousser, on a confiance en eux. Ils peuvent débloquer une situation à tout moment, ils ont ce petit truc en plus », déclare le vice-champion du monde 2022.

La réponse cinglante de Rabiot à Mbappé après ses mots sur Paul Pogba

Par ailleurs, c’est surtout la méforme de Kylian Mbappé qui inquiète le plus. Diminué physiquement et contraint de jouer avec un masque, le Bondynois a encore une autre raison qui explique son inefficacité. Récemment, le capitaine de l’Equipe de France confiait que Paul Pogba manquait aux Bleus surtout avec sa qualité du jeu long. Une sortie qui pourrait piquer Adrien Rabiot, qui joue le même rôle que ‘’La Pioche’’. Mais celui qui est fin de contrat avec la Juventus cet été ne se sent nullement visé par les propos de Mbappé.

« Pourquoi je me sentirais visé ? Paul a ces caractéristiques-là, il faut s'adapter. En temps que milieu, on s'adapte aussi aux différents attaquants. Il faut avoir cette qualité d'adaptation. Il n'y a pas de débats sur la qualité du jeu long de Paul dans la profondeur, mais c'est une question d'adaptation », lâche Adrien Rabiot.