Espagne - France : Un milieu de la Roja excité à l’idée d’affronter Mbappé

Un milieu de terrain espagnol a hâte d’affronter Kylian Mbappé lors du choc Espagne - France, mardi.

L’Equipe de France affronte l’Espagne mardi soir à l’occasion des demi-finales de l’Euro 2024. Un match à saveur particulière pour Kylian Mbappé qui va rejoindre le championnat espagnol après le tournoi. Mais c’est tout autant le cas pour un joueur de la Roja qui est très excité à l’idée de se mesurer au natif de Bondy.

Mikel Merino heureux de retrouver Kylian Mbappé

Avant de rejoindre la Liga et le Real Madrid cet été, Kylian Mbappé va se mesurer à la plupart de ses futurs adversaires, ce mardi. Mais ce n’est pas la première fois que le Bondynois croise le chemin des Espagnols cette saison. Il y a quelques mois, le capitaine de l’Equipe de France affrontait avec le PSG, la Real Sociedad en 8es de finale de la Ligue des Champions (victoire 4-1 en aller-retour). Et Mikel Merino, buteur au retour, se souvient que Kylian Mbappé avait planté trois buts sur les deux matchs pour éliminer les Basques. A 24 heures du choc entre l’Espagne et l’Equipe de France, l’international espagnol est content de retrouver, à nouveau, le nouvel attaquant du Real Madrid.

« Le croiser à nouveau est une bonne nouvelle. Chaque fois que vous fréquentez des joueurs de ce niveau, cela signifie que vous faites les choses bien car ces joueurs accèdent toujours aux meilleurs tours et nous voulons jouer contre les meilleurs. Je m’attends à un match âprement disputé, comme tous ceux de l’Euro. Ça va être un bon match. Les deux équipes comptent des stars mondiales et les détails feront la différence », confie Mikel Merino dans un entretien accordé à Marca.

Mikel Merino met en garde l’Espagne contre Mbappé

Cependant, Kylian Mbappé pourrait ne pas avoir la même influence sur le match mardi que lors du choc contre la Real Sociedad. Diminué physiquement depuis sa fracture du nez, l’ancien de Monaco est moins impactant sur les rencontres de l’Equipe de France dans cet Euro, surtout qu’il n’est pas très à l’aise avec son masque. Mais pour le héros de la qualification de l’Espagne en demi-finale, il ne faudrait pas faire attention à ce détail car le Bondynois peut se révéler dangereux à tout moment.

« Vous ne pouvez pas considérer ce genre de joueurs comme affaiblis car ils sont toujours là en raison de leur qualité. Ils sont décisifs et peuvent le montrer à tout moment du match. C’est ce qu’il a fait contre nous en Ligue des Champions. Il est apparu deux fois, et les deux fois, il a décidé du sort du match. Donc ceux d’entre nous qui l’ont vécu de l’intérieur savent que ces joueurs peuvent être très dangereux à tout moment », explique Mikel Merino.