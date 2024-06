Espagne - Croatie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Pour la quatrième fois d’affilée, l’Espagne et la Croatie vont croiser le fer à l’Euro. La bataille entre ces deux sélections s’annonce indécise.

C’est le premier grand choc de ce championnat d’Europe. Dans le magnifique écrin d’Olympiastadion de Berlin, deux des meilleures nations du continent vont s’affronter ce samedi. Pour le compte du Groupe B, l’Espagne se mesure à la Croatie dans ce qui ressemble déjà à une affiche de phase finale de l’épreuve.

Une Espagne rajeunie et conquérante

Difficile de dégager un favori de cette opposition. Sur le plan statistique, la balance pense légèrement en faveur de la Roja. Parce que les Ibériques ont remporté le duel qui a opposé les deux pays lors de l’édition 2021. C’était en 8es de finale et ils avaient gagné 5 à 3 après prolongation. On signerait assurément tout de suite pour que l’opposition de ce samedi soit aussi prolifique en buts.

L’Espagne avait aussi maté la Croatie en finale de la dernière Ligue des Nations. C’était il y a pile un an. Là aussi, il a fallu attendre 120 minutes de jeu pour départager les deux nations. Autant dire que leurs niveaux restent très proches.

Getty

Avec une nouvelle génération de talents, dont le très prometteur Lamine Yamal, l’Espagne aborde cet Euro avec beaucoup d’ambition. Pays le plus titré de l’épreuve, elle se verrait bien aller chercher une nouvelle couronne. Mais, il y a besoin aussi de rester modestes. Les désillusions vécues en Coupe du Monde (deux éliminations de suite en 8es) prouvent que la Roja est capable du pire comme du meilleur.

La Croatie vise très haut

Côté croate, on dispose d’une sélection très expérimentée. Les mauvaises langues diront même une équipe vieillissante. Néanmoins, Luka Modric, Ivan Perisic et compagnie en ont encore sous la semelle. Surtout, ils aimeraient bien pouvoir aller chercher un trophée afin d’ajouter une ligne au palmarès. Chose qu’ils ont manqué de faire de peu lors des deux dernières Coupe du Monde. Zlatko Dalic, le sélectionneur, est toujours aux commandes et il semble avoir retenu les leçons nécessaires des précédents tournois.

Horaire et lieu du match

Samedi 15 juin 2024

A 18 heure, heure française

Stade : Olympiastadion de Berlin

Groupe B de l’Euro

Espagne – Croatie

Les compos probables d’Espagne – Croatie :

Espagne : Simon; Carvajal, Le Normand, Nacho, Grimaldo; Ruiz, Rodri, Pedri; Yamal, Morata, Williams.

Croatie : Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Brozovic, Kovacic, Modric; Majer, Budimir, Kramaric.

Sur quelle chaine suivre le match Espagne - Croatie ?

La rencontre entre l’Espagne et la Croatie sera à suivre ce samedi à partir de 18h sur la chaine BeIn Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming grâce à BeIn Connect ou via l’application MyCanal.