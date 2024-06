France, Allemagne ou Espagne... Quel est le pays qui compte le plus de titres à l’Euro ?

Le championnat d’Europe des Nations démarre ce vendredi. Mais quelle est la sélection la plus titrée dans cette épreuve ?

L'Euro 2024 est sur le point de démarrer. Pendant un mois durant, les meilleurs joueurs du continent vont se disputer la gloire continentale en Allemagne. Le plateau est très relevé cette année, avec la présence de toutes les grandes nations de l’Europe.

La conquête du trophée Henri Delaunay promet donc d’être très disputée et ils seront nombreux à vouloir faire main basse sur ce trophée. A commencer par la France, qui est désignée par beaucoup comme le principal favori au sacre.

L'Angleterre tentera aussi de remporter l’Euro pour la première fois et de franchir une nouvelle étape après avoir été finaliste malheureux il y a trois ans. Le Portugal, avec une génération de joueurs très talentueuse, aura aussi son mot à dire. Et il ne faudra pas sous-estimer le tenant du titre, à savoir l’Italie, qui a soif de victoires après avoir manqué le dernier Mondial au Qatar.

En attendant de savoir quel sera le lauréat de ce tournoi, on peut déjà se demander quelle sélection a été le plus souvent couronnée jusqu’ici.

Quel pays a été le plus souvent sacré à l’Euro ?

L'Allemagne et l'Espagne sont les pays qui ont remporté le plus de titres de champion d'Europe. Ces deux sélections sont montées sur le toit du continent à trois reprises chacune.

La Mannschaft a remporté ses deux premiers Euros sous le nom d'Allemagne de l'Ouest. La première fois c’était en 1972, lorsqu'elle a battu l'URSS en finale à Bruxelles grâce à un doublé de l'icône nationale Gerd Muller. Un autre succès européen a suivi huit ans plus tard, en 1980, en battant la Belgique 2-1 à Rome.

Après une longue attente, les Allemands ont remporté leur dernière couronne européenne en 1996, lorsque la bande à Berti Vogts a battu la République tchèque grâce à un but en or d'Oliver Bierhoff.

L’Espagne a donc aussi été sacrée à trois reprises. La Roja a remporté son premier trophée européen en 1964 en battant l'URSS 2-1 en finale. Elle a ensuite attendu 44 ans avant de goûter à nouveau à la gloire. Fernando Torres a marqué le but de la victoire contre l'Allemagne (1-0) à Vienne en 2008.

Enfin, la Seleccion a ensuite réalisé l'exploit de remporter deux Euros consécutifs quatre ans plus tard en Ukraine. Elle a atomisé 4-0 sur l'Italie, avec des buts de Torres, Juan Mata, David Silva et Jordi Alba, signant ainsi un back to back to back historique.

La France en quête d’un troisième titre

Ces deux pays tenteront donc d'ajouter un quatrième titre à leur palmarès cet été, tandis que l'Italie et la France chercheront à les rejoindre en inscrivant leur nom au palmarès pour la troisième fois.

Les Bleus ont, pour rappel, été sacrés à domicile en 1984 avant de remettre ça en 2000. Depuis, ils n’ont plus connu le triomphe. Ils s’en sont rapprochés cela dit en 2016 devant leur public, ne perdant qu’en finale face au Portugal.

Le Portugal qui, justement, fait partie des nations qui ont remporté l’Euro à une seule reprise. C’est aussi le cas de l’URSS, qui a aussi eu le malheur de perdre deux finales. Les pays qui n'ont remporté qu'un seul titre ont également des histoires incroyables à raconter. Le Danemark et la Grèce ont aussi été sacrés une seule fois.