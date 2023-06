Croatie – Espagne (0-0 (4-5)) : La Roja remporte la Ligue des Nations aux tirs-au-but

Dans une finale plus disputée qu'emballante, les deux équipes ont dû se départager aux tirs-au-but. Et c'est l'Espagne qui s'en est le mieux sorti.

Si pour certains, la Ligue des Nations ne représentent rien, ce n'est pas le cas de tout le monde. Cela s'est particulièrement vu ce soir dans un Kuip de Feyenoord débordant de supporters, très majoritairement croates. Ce dimanche soir, on sentait toute l’émulation autour de ce trophée dont la réputation grimpe tout doucement. Un enjeu important qui a semblé paralyser en partie les deux équipes qui ne sont pas parvenues à prester à leur réel niveau. Logiquement, le trophée s'est alors joué aux tirs-au-but et c'est finalement l'Espagne qui l'a emporté malgré une grande prédisposition pour la Croatie.

La Roja commence mieux, les Vatreni contrôlent

Après un petit round d'observation, c'est l'Espagne qui va mettre en premier le nez à la fenêtre. Sur un centre anodin de Fabian Ruiz, Dominik Livakovic loupe sa prise de balle avant de bien se reprendre dans les pieds d'Alvaro Morata (9e). Trois minutes plus tard, agressif à la récupération dans les pieds de Marcelo Brozovic, Gavi arme en entrée de surface une frappe ras-de-terre qui échoue juste à côté du poteau. Lancé en profondeur dans le dos de la défense par un long ballon de Martin Erlic, Andrej Kramaric voit sa tentative déviée au moment où il se présentait face à Unai Simon. Dans la minute qui suit, Kramaric centre pour Marko Pasalic dont le tir taclé n'inquiète pas le portier espagnol (23e).

Une première incursion croate qui va entamer un beau quart d'heure de l'équipe au damier. Sur un coup-franc lointain de Luka Modric, Ivan Perisic prend le dessus sur Jesus Navas et force Simon à la parade (31e). Sur un centre lointain de Modric, Perisic s'impose à nouveau dans les airs mais dépose le ballon dans les gants du gardien ibère (39e). La dernière opportunité de la première période sera toutefois espagnole : touché en retrait par Yeremy Pino, Jordi Alba déborde sur son côté gauche et adresse un centre enroulé mais la déviation au premier poteau de Morata ne trouve pas le cadre (42e).

La Croatie domine, l'Espagne termine mieux

Au retour des vestiaires, le match nous offre une autre physionomie : la Croatie prend le contrôle du ballon à des Espagnols qui ne parviennent plus à développer leur jeu. À la retombée d'un centre haut de Perisic, Josip Juranovic tente une frappe trop croisée qui fuit le but (51e). Plus empruntée, la Roja va procéder par contres et centres en appuis. Lancé en dédoublement sur son flanc, Alba ajuste un très bon centre pour Marco Asensio dont la reprise de la tête retombe juste derrière la transversale (57e). Écarté sur le côté gauche par Luka Ivanusec, Perisic décoche un centre au second poteau pour Pasalic dont la tête dans un angle fermé ne trouve pas le cadre (61e).

Les premiers changements marquent une baisse certain du rythme de la rencontre qui s'endort quelque peu. Et à ce petit jeu, ce sont les individualités espagnoles qui vont sortir du lot. Laissé trop libre au coeur du jeu, Rodri arme une frappe lointaine dont il a le secret ces dernières semaines qui échoue un petit mètre à côté (66e). Lancé en profondeur dans le dos de la défense, Ansu Fati se fait devancer par la sortie taclée de Livakovic. Bien placé à la retombée, Fabian Ruiz tente un lob audacieux légèrement trop élevé. Dans la minute qui suit, Asensio enchaîne un contrôle-volée qui s'échappe du cadre (75e). Isolé dans le rectangle par Alba, Mikel Merino remise en retrait pour Fati dont la frappe trompe Livakovic mais pas Perisic qui sauve le ballon sur la ligne (84e). Lancé dans le dos de la défense par Navas, Asensio croise trop sa reprise de volée (89e).

Des prolongations semblables à la rencontre

Comme en début de match, c'est l'Espagne qui démarre mieux. Très présent physiquement depuis sa montée au jeu, Nacho essuie ses crampons sur le mollet de Bruno Petkovic mais l'arbitre Felix Zwayer refuse de l'exclure (96e). À la retombée d'un tir d'Asensio mal repoussé par la défense croate, Dani Olmo tente une frappe lointaine qui s'envole au-dessus du but (104e). Bien placé au rebond d'une frappe contrée de Nikola Vlasic, Brozovic arme une tentative fusante bien captée par Simon (105e+2).

En deuxième période de prolongations, c'est à nouveau la Roja qui va se montrer la plus dangereuse malgré une certaine mainmise croate sur le jeu. Touché en retrait dans le rectangle sur une remise de Merino, Olmo déclenche une demi-volée détournée par Josip Sutalo (107e). Trouvé aux abords de la surface par Alba, Rodri tente à nouveau sa chance à distance mais trouve Sutalo sur son chemin (115e). Trouvé en retrait par Vlasic à la suite d'un long coup-franc de Modric, Matteo Kovacic voit sa tentative déviée filer à côté du but (119e). Plus solides aux tirs-au-but malgré de mauvaises expérience en la matière, les Espagnols s'imposent grâce à une panenka de Dani Carvajal.