Espagne - Angleterre : Les propos mesurés de Luis De La Fuente

Le sélectionneur de l’Espagne, Luis De La Fuente, s’est montré prudent samedi, à la veille de la finale contre l’Angleterre.

L’Euro 2024 prendra fin dans quelques heures. La finale de la compétition oppose dimanche, l’Espagne à l’Angleterre. En marge de cette rencontre, Luis De La Fuente était en conférence de presse ce samedi, à l’instar de milieu de terrain anglais, Declan Rice. Face à la presse, le sélectionneur de la Roja s’est montré prudent vis-à-vis des Three Lions.

Luis De La Fuente prudent avant Espagne - Angleterre

C’est sans doute la meilleure équipe de l’Euro. En tout cas, en termes de jeu, l’Espagne est de loin, la meilleure de la compétition. Meilleure attaque du tournoi avec 13 buts, la Roja a également une défense solide et n’a encaissé que trois buts dont un CSC. Les hommes de Luis De La Fuente ont en plus remporté tous leurs matchs et n’ont été conduits en prolongation qu’une seule fois (2-1 face à l’Allemagne). Un bilan qui fait dire à de nombreux observateurs que l’Espagne remportera l’Euro cette année. Mais le sélectionneur espagnol préfère ne pas se mettre la pression à la veille du choc contre l’Angleterre.

« Il faut l’aborder avec sérénité. Les joueurs ont déjà disputé de nombreuses finales, mais peu d’entre eux ont participé à une finale de Championnat d’Europe. Il faut être calme et en profiter. Je ne retiens que les bonnes choses dans ma vie et je retiens tout ce qui se passe ici. Je suis excité à l’idée de disputer une finale de Championnat d’Europe. Je suis très calme et j’ai hâte de jouer », lance Luis De La Fuente.

Le message de De La Fuente à ses joueurs avant la finale

S’il refuse de se mettre la pression, Luis De La Fuente ne souhaite pas en mettre à ses joueurs non plus. L’ancien joueur de l’Athletic Bilbao estime que ses protégés ont déjà assez donné durant la compétition. Pour Luis De La Fuente, c’est le moment pour ces derniers de jouir du fruit de leurs efforts.

« C’est le jour où je leur demanderai le moins, car ils donnent tout. Je vois leurs visages et je vais seulement leur demander de profiter de ce qu’ils ont gagné, c’est-à-dire de jouer une finale. Je ne pense pas à l’avenir. Il n’existe pas. Je ne pense qu’à bien aborder le match. Les joueurs ont suscité beaucoup d’enthousiasme. Personne n’a rien donné à cette équipe, elle l’a mérité. Il y a un présent et un grand avenir. C’est merveilleux de voir un pays qui s’est mobilisé pour nous », confie le sélectionneur de la Roja.