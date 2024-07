Euro 2024, Declan Rice tacle les Bleus après les propos polémiques sur Yamal

Declan Rice a dézingué les Bleus samedi après les propos polémiques sur Lamine Yamal à la veille d’Espagne – France.

L’Euro 2024 est enfin à son épilogue. La finale de la compétition oppose dimanche, l’Angleterre à l’Espagne. En prélude à cette rencontre, Declan Rice était en conférence de presse, ce samedi. Séduit par Lamine Yamal, l’international anglais a très peu apprécié les propos des Bleus à l’encontre du prodige espagnol.

Declan Rice impressionné par Lamine Yamal

Il y a quelques années, la France découvrait un phénomène de précocité du nom de Kylian Mbappé. Des années plus tard, le crack de Bondy a assisté au récital du nouveau phénomène de football, cette fois-ci venu d’Espagne en plein Euro. Impressionnant, Lamine Yamal a contribué à l’élimination des Bleus en demi-finale mardi avec un notamment, un bijou en première mi-temps. Les prestations du crack du Barça ont épaté Declan Rice qui n’en revient toujours pas de son âge.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

« J’ai vu une statistique qui disait qu'il avait 12 ans quand le Covid a frappé, c'est assez effrayant. En tant que fan de football et en tant que joueur, je dois le respecter, et parfois je dois dire 16 ans....Il faut beaucoup de courage pour jouer à Barcelone et pour faire ce qu'il fait à cet âge, il est vraiment spécial », déclare l’international anglais.

Declan Rice défend Yamal et fracasse les Bleus

Lamine Yamal sera, avec Nico Williams, le danger numéro un de l’Espagne face à l’Angleterre, dimanche. Si les Three Lions témoignent du respect pour le jeune joueur, les Bleus et notamment, Adrien Rabiot, lui avait promis une soirée compliquée avant la demi-finale.

Getty Image/ GOAL AR

« Il faudra en faire bien plus que ce qu’il a fait jusqu’à présent », avait lancé l’international français. Des propos auxquels Lamine Yamal a répondu après la victoire face aux Bleus et qui ne sont pas du goût de Declan Rice également. « Il a 16 ans, je ne sais pas pourquoi les joueurs français parlent d'un joueur comme ça, parce que ce qu'il a fait à Barcelone, il faut l'applaudir », lâche le milieu de terrain d’Arsenal.