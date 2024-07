Finale Euro 2024, la France au sifflet d’Espagne - Angleterre

Le juge central de la finale de l’Euro 2024 est enfin connu. Le match entre l’Espagne et l’Angleterre sera dirigé par un arbitre français.

Mercredi soir, la seconde demi-finale de l’Euro 2024 a livré son verdict. Face aux Pays-Bas, l’Angleterre s’était imposée (1-2) pour se qualifier pour la deuxième fois d’affilée en finale du Championnat d’Europe. En effet, les Three Lions défieront l’Espagne en finale, dimanche 14 juin prochain.

François Letexier au sifflet d’Espagne - Angleterre

Tombée face à l’Italie en finale de la précédente édition, l’Angleterre a une nouvelle chance de remporter son premier trophée à un Championnat d’Europe. Après avoir écarté les Oranje (1-2) en demi-finales, ce mercredi soir, les hommes encadrés par Gareth Southgate se mesureront aux Espagnols, qui ont éliminé la France (2-1) au dernier carré.

Pour cette finale de l’Euro 2024 entre la Roja et les Three Lions prévue pour le dimanche 14 juin prochain (21h), l’UEFA vient de dévoiler l’officiel qui va diriger le match. Il s’agit d’un arbitre français, qui va être au sifflet. Il s’agit François Letexier qui a été nommé par l’UEFA pour arbitrer ladite. Il sera assisté par Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni respectivement premier et deuxième assistants.

Faut-il rappeler que le Français a dirigé trois matchs durant l’Euro 2024 en Allemagne. Letexier était au sifflet lors de la victoire de l’Espagne en huitièmes de finale contre la Géorgie (4-1). Il était aussi en charge de Danemark-Serbie (0-0) et de Croatie-Albanie (2-2). Le Français était le quatrième arbitre d’Allemagne-Ecosse (5-1).

A l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) pour la finale entre l’Espagne et l’Angleterre, le Français Jérôme Brisard sera aux commandes pour les grandes décisions avec son compatriote Willy Delajod comme assistant et l'Italien Massimiliano Irrati en soutien.