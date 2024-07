Les six choses que l'Angleterre doit faire pour battre l'Espagne en finale de l'Euro

La bande à Gareth Southgate aura le rôle d'outsider lors de la finale de dimanche, mais elle a les moyens de faire tomber la Roja.

L'Angleterre a donc atteint la finale de l'Euro 2024, en passant enfin à la vitesse supérieure avec l'entame de la phase à élimination directe de la compétition. Mais le plus dur reste à faire : battre une équipe d'Espagne qui a fait très forte impression depuis l'entame du tournoi.

Les Three Lions ont si souvent échoué à franchir cette dernière étape, même lorsqu'ils avaient tous les atouts en main, comme lors de la finale de l'Euro 2020 contre l'Italie à Wembley ou lorsqu'ils ont dominé la France dans le jeu lors de la Coupe du monde 2022.

Mais l'Espagne sera la grande favorite du choc de dimanche à Berlin, car elle a remporté tous ses matches en marquant le plus grand nombre de buts et en en encaissant le moins. Contrairement à l'Angleterre, elle a affronté les équipes les plus relevées. Successivement, la Seleccion s'est mesurée à l'Italie, la Croatie, l'Allemagne et la France et les a toutes balayées. La Roja possède également un talent générationnel en la personne de Lamine Yamal, ainsi que le meilleur milieu de terrain du monde en la personne de Rodri.

L'Angleterre a réalisé un parcours remarquable en Allemagne. Elle s'est relevée d'une série de performances médiocres et de critiques virulentes pour atteindre la finale après avoir été menée au score lors de ses trois matches à élimination directe. Cependant, les Anglais devront réaliser leur meilleure performance depuis les huit ans de règne de Gareth Southgate s'ils veulent battre les redoutables Espagnols.

GOAL vous présente les points clés sur lesquels l'Angleterre doit se concentrer pour battre la Roja et mettre fin une fois pour toutes à 58 années de souffrance...