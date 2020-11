"Erling veut gagner des trophées" d'après son père

Haaland Sr vient d'alimenter les rumeurs de départ concernant son fils, en suggérant que ce dernier veut commencer à enrichir son palmarès.

Erling Haaland veut remporter des trophées avec le mais ne pense pas à un transfert ailleurs, selon son père Alf-Inge Haaland.

Dortmund est parvenu à enrôler Erling Haaland de en janvier dernier et ce dernier a réalisé un début de parcours remarquable au Signal Iduna Park, marquant 27 buts en 29 matchs toutes compétitions confondues pour le club de la Ruhr. L'international norvégien a un meilleur taux de conversion des occasions nettes (62,5%) que Robert Lewandowski (53,9%) en cette saison, bien que l'international polonais ait marqué cinq autres buts durant le même nombre de matchs (six).

"Haaland ne regarde pas plus loin que Dortmund"

Un passage dans l'un des grands clubs d'Europe continue d'être prédit pour le joueur de 20 ans, mais Haaland Sr. insiste sur le fait que cela n'a pas été abordé pour l'instant. "Quand vous jouez bien, il est logique que les grands clubs frappent à votre porte, mais nous parlons ici de spéculation", a-t-il déclaré à SPORT1. "Pour le moment, ni Erling, ni moi-même n'ont un transfert à l'esprit. Nous avons signé un long contrat avec Dortmund et ils ont une équipe fantastique pour Erling en ce moment. Nous ne voulons pas regarder plus loin."

Interrogé pour savoir si la situation pourrait être amenée à changer d'ici la fin de la saison, il a ajouté: "On ne sait jamais ce qui va se passer. Nous n'avons pas encore parlé d'une telle étape. Je pense qu'il aimerait gagner des trophées avec Dortmund. C'est son objectif. Erling peut encore accomplir beaucoup de choses en et faire de grands progrès. Partir à l'étranger n'est pas une priorité pour nous. Je pense parfois qu'il veut et peut s'affirmer dans n'importe quel championnat. Pour le moment, il est heureux en et concentré sur Dortmund. Il veut juste être un meilleur joueur et ne regarde pas trop loin devant."