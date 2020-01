Eriksen, l'Inter Milan n'en démord pas

Libre de tout contrat à la fin du mois de juin, le meneur de jeu danois intéresse plus que jamais l'Inter.

Entre Olivier Giroud et Christian Eriksen, l' se veut ambitieux pour la seconde partie de saison.

Le journal anglais The Guardian dévoile ce samedi les détails du futur contrat entre le Danois et le club lombard qui serait disposé à offrir 20 millions d'euros à cet hiver afin de doubler comme et le PSG.

Eriksen signerait chez les Lombards un bail quatre ans et demi.

D'autres journaux anglais évoquent même une rencontre entre les dirigeants de l'Inter et les représentants du milieu offensif.