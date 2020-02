Eriksen: J'étais un «mouton noir» à Tottenham

Christian Eriksen prétend qu'il était un "mouton noir" à Tottenham et considéré comme un "méchant" après avoir exprimé le désir de quitter le club.

Le 28 janvier dernier, Eriksen a effectué un transfert d'un montant de 20 millions d'euros (17 millions de livres sterling) vers l'Inter depuis les Spurs, mettant fin à son séjour de six ans et demi dans le nord de Londres.

L'avenir du joueur de 27 ans a fait l'objet de nombreuses spéculations au cours des six mois précédents, car il a exprimé publiquement son désir de relever un nouveau défi loin du club et a refusé de signer une prolongation de contrat. Eriksen a informé Jose Mourinho de sa décision de quitter dès que le Portugais a été recruté pour remplacer Mauricio Pochettino en novembre, et le milieu de terrain a ensuite été réduit à un rôle à part dans l'équipe.

L'international danois s'est senti mis à l'écart par les fans des Spurs après avoir révélé ses intentions à la fin de la saison dernière dans un entretien à BBC Sport, mais il "ne voulait pas se cacher comme le font beaucoup de joueurs" concernant son avenir. "Si vous avez un contrat de courte durée, vous serez le mouton noir. Bien sûr, j'ai fait l'interview. J'étais très honnête. Je pensais que je devais être honnête. Je ne voulais pas me cacher comme beaucoup de joueurs. Tout le monde est différent, j'étais honnête, je voulais le dire à voix haute. J'ai été blâmé pour beaucoup de choses, pour être le méchant. J'ai lu que j'étais la mauvaise personne dans les vestiaires, que depuis que j'ai dit que je voulais partir, ce n'était pas bon d'être là. Pour être honnêtement, au cours des dernières années, si quelque chose arrivait, n'importe quel joueur penserait à partir, mais c'est moi qui l'ai dit publiquement", a confié le Danois à la Gazzetta Dello Sport.

Lorsqu'on lui a demandé s'il était soulagé de calmer tous les bruits le concernant après avoir scellé un transfert à l'Inter, Eriksen a répondu: "Oui. En , au cours des dernières années, ça a été très mouvementé. Même les fans que je croisais dans la rue étaient du genre" Merci, au revoir et bonne chance ". Mais j'étais toujours là. C'était un peu bizarre. Dans ma tête et pour mon corps, c'est bien que je sois dans un nouvel endroit."