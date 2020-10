Eriksen déçu par son faible temps de jeu à l’Inter

Le milieu danois Christian Eriksen a fait savoir qu’il n’appréciait pas du tout son statut actuel à l’Inter Milan.

Recruté en janvier dernier afin de faire franchir un palier à l’Inter, Christian Eriksen n’a pas vraiment répondu aux attentes du côté de San Siro. Pis, le danois ne semble même plus entrer dans les plans d’Antonio Conte, lequel ne fait appel à lui qu’en tant que remplaçant. Une situation délicate et que le principal intéressé n’est pas disposé à accepter trop longtemps.

« Je n’ai aucune intention de rester assis sur le banc pendant toute la saison. J’espère que ce n’est pas l’intention du coach et du club. Cette saison va être chargée, avec plein de matches au programme. Je veux jouer », a prévenu l’ancien milieu de lors d'une conférence de presse alors qu'il se trouvait avec sa sélection.

« Il y a beaucoup d’attentes sur moi »

Le Scandinave a aussi souligné que le contexte n’était pas forcément idéal pour pouvoir s’exprimer comme il sait le faire. "Il y a beaucoup d'attentes sur moi, les gens pensaient que je ferai la différence à chaque match, mais cela ne s'est pas produit. C'est pourquoi ils me regardent avec des yeux différents. J'ai eu des hauts et des bas après le confinement. J'ai bien commencé avec l'Inter après mon arrivée et je vis maintenant une nouvelle situation. »

En cette saison, Eriksen n’affiche que 74 minutes en cumulé. Il reste, en outre, sans aucun geste décisif réussi. La saison dernière, son bilan comptable était de 17 matches, 1 but et 2 assists. Il se murmure que les responsables lombards ont essayé durant le mercato de refourguer à pour récupérer N’Golo Kanté.