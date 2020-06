Eric Maxim Choupo-Moting ne jouera plus avec le PSG

En fin de contrat au 30 juin avec le PSG, Eric Maxim Choupo-Moting (31 ans) ne prolongera pas au-delà de cette date.

L'aventure parisienne va prendre fin dans moins de trois semaines pour Eric Maxim Choupo-Moting. Comme révélé par RMC Sport, l'attaquant de 31 ans ne sera pas prolongé par le club de la capitale alors que son contrat se termine le 30 juin prochain.

L'ancien joueur de , débarqué à la surprise générale en 2018 en provenance de , ne terminera pas la saison non plus. La direction du PSG n'a pas l'intention de rallonger le plaisir avec Choupo-Moting, malgré qu'il reste à disputer les deux finales de Coupes nationales et que la campagne de ne soit pas terminée.

L'international camerounais (54 sélections) avait de toute façon été enlevée de la liste des joueurs inscrits pour disputer la phase finale de cette compétition dès le mois de février. Il aura inscrit huit buts et délivré quatre passes décisives en 48 apparitions sous les couleurs du .