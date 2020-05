Eric Cantona aurait pu signer à Liverpool

Eric Cantona, la légende française de MU, aurait pu rejoindre les rangs du club rival de Liverpool lorsqu'il a commencé sa carrière en Angleterre.

L'ancien manager de , Graeme Souness, a révélé qu'il avait laissé passer la chance inouïe de faire venir Eric Cantona à Anfield et l'empêcher de devenir une légende pour ses rivaux de .

Eric Cantona a affronté les Reds lors d'un match de Coupe d'Europe face à Auxerre en 1991. Michel Platini, qui était à l'époque sélectionneur des Bleus, a informé Souness après la rencontre qu'il cherchait à trouver à Cantona un point de chute où il pourrait mettre en valeur son talent. Les clubs en ont été sondés et c'est finalement Leeds qui a pris "le risque" de faire signer le génie français. Cantona a passé moins de 12 mois à Elland Road avant d'être transféré à Old Trafford, où il a passé cinq saisons mémorables, aidant l''équipe de Sir Alex Ferguson à devenir la force majeure du football anglais.

L'article continue ci-dessous

Souness aurait pu empêcher cela de se produire et il vient tout juste de le renconnaitre, non sans une petite dose de regrets. Au micro de Sky Sports, il a confié : "J'étais manager de Liverpool et nous avons joué Auxerre en Coupe des vainqueurs de coupe. Après le match, Terry Littlewood, qui s'occupait de la sécurité, a frappé à ma porte et a dit qu'il y avait un copain à l'extérieur, c'est un bon ami à vous et il veut vous parler. J'ai dit" qui est-ce? " et il a dit "c'est Michel Platini". Pas un copain proche, la seule fois où j'ai été en contact avec lui, c'est quand j'ai joué contre lui quand j'étais en . Il est entré et a dit:" J'ai un joueur pour toi, c'est un vrai problème en mais il est vraiment talentueux et il serait parfait pour votre club ". J'ai dit " regardes, Michel, je me bats pour éteindre les incendies ici, j'essaie de faire rentrer certains joueurs dans le rang, je me bats ici dans un vestiaire. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est d'un autre personnage controversé."

Plus d'équipes

Le technicien écossais a ensuite assisté avec admiration à l'éclosion du King, même si ce dernier se produisait pour le club rival : "Eric, bien sûr, est ensuite venu à l'essai à Sheffield Wednesday, puis a signé pour Leeds et le reste appartient à l'histoire. Quand il est allé à United, c'était une jeune équipe et les jeunes joueurs ont besoin de quelqu'un comme ça sur le terrain pour l'admirer. Je pense qu'Eric était certainement un des joueurs de ce profil".

Cantona a disputé 185 matches avec United, remportant notamment quatre titres de et deux .