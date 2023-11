Equipe de France : Zaïre-Emery révèle ce que lui a dit Thierry Henry

Sélectionneur de l’Equipe de France Espoirs, Thierry Henry a parlé à Warren Zaïre-Emery après sa première en A. Le joueur dévoile tout.

Warren Zaïre-Emery est aux anges depuis jeudi où Didier Deschamps, sélectionneur de l’Equipe de France, a dévoilé sa liste pour les deux matchs des Bleus en ce mois de novembre. Ayant eu droit à sa première convocation en A, le milieu de terrain parisien a eu droit à un traitement particulier. Il a été célébré par ses coéquipiers du club francilien juste après sa convocation.

Zaïre-Emery dévoile le conseil que lui a donné Titi

Pour ce mois de novembre, la France joue deux matchs. En effet, les Bleus affrontent Gibraltar (samedi 18 novembre) et la Grèce (mardi 21 novembre) dans le cadre des neuvième et dixième journées des éliminatoires de l’Euro 2024, dont le Ballon officiel a été dévoilé, mercredi. S’il est sous le charme de son capitaine chez les Espoirs, Thierry Henry a prodigué des conseils à Warren Zaïre-Emery après son convocation chez les A.

En conférence de presse, ce jeudi 16 novembre 2023, le joueur a d’abord évoqué son accueil en Bleus. Après cela, il dévoile le conseil qui lui a donné Thierry Henry. « Il (Thierry Henry, ndlr) était très content pour moi. Il m'avait dit une chose: le plus important, ce n'est pas d'y être mais d'y rester. C'est l'objectif que je me donne au quotidien, je travaille tous les jours pour y rester », a-t-il déclaré.

Zaïre-Emery déçu de ne pas avoir fêté sa sélection avec sa famille

S’il a célébré sa sélection avec ses coéquipiers en club, Warren Zaïre-Emery aurait voulu passer ce moment en famille avant de rallier Clairefontaine, lundi. Malheureusement, il n’a pas pu le faire, vu le timing.

"Ma famille est toujours là. Ils me disent que c'est bien ou pas bien, c'est très important, ça me permet de garder la tête sur les épaules, même si je pense que je l'ai. Je n'ai pas vraiment fêté parce que j'étais en cours de 14h à 19h, j'étais plus occupé à mes devoirs que sur l'annonce. J'ai regardé la liste, mes coéquipiers m'ont sauté dessus mais je devais aller en cours juste après. J'étais très content à la fois déçu de ne pas passer ce moment avec ma famille", a-t-il avoué.

S’il s’est sacrifié pour le déplacement en Grèce, qui aura lieu, mardi, Warren-Zaïre-Emery pense d’abord au premier match contre Gibraltar à Nice. Mais il laisse le soin à Didier Deschamps de décider s’il va jouer ou pas. "Il faut voir avec le coach, je suis là, et prêt à tout donner pour terminer parmi les deux meilleurs premiers", a déclaré le natif de Montreuil.