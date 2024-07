Equipe de France : Un entraîneur français demande à Deschamps de démissionner

La tête de Didier Deschamps ne plairait plus aux Français. Un coach français demande au patron des Bleus de rendre le tablier.

Didier Deschamps ne fait plus l’unanimité à la tête du staff technique de l’Equipe de France depuis l’élimination des Bleus en demi-finales à l’Euro 2024 par l’Espagne (2-1) en Allemagne. En poste depuis 2012, le vainqueur de la Coupe du monde 2018 avec les Bleus devrait déposer les armes, même s’il lui reste encore deux ans dans son contrat.

Deschamps a le soutien de la FFF

Alors que plusieurs acteurs du football n’épousent plus l’idée de voir Didier Deschamps diriger les Bleus, la Fédération française de football (FFF), elle, apporte tout son soutien à l’ancien coach de l’Olympique de Marseille. Dans une récente interview à L’Equipe, le président de la FFF, Philippe Diallo, avait confié que le technicien français ira au bout de son contrat en 2026.

« Il a en effet un contrat et a rempli l’objectif sportif qui lui était donné. Et lorsqu’on regarde son parcours à la tête de l’équipe de France, il est exceptionnel. Didier a mené cette équipe de la meilleure de manières possibles pendant cet Euro. Je ne vois pas de raison de remettre en cause son contrat. Les résultats du passé plaident pour lui et les objectifs ont été atteints. Didier poursuivra sa mission. On va échanger ensemble dans les prochains jours pour analyser plus en profondeur ce qui nous a manqué pendant cette demi-finale et qui nous aurait permis d’aller plus haut. Pendant ce mois, j’ai vu beaucoup de professionnalisme, de recherche de l’excellence. Il faut maintenir l’équipe de France dans cette direction », avait déclaré le patron du cuir rond français.

Dupraz ne veut plus de Deschamps en EDF

Ancien coach de l’AS Saint-Etienne, Pascal Dupraz ne veut plus de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. Dans l’émission Les Grandes Gueules du Sport sur RMC, l’ancien coach de Toulouse a invité Deschamps à démission, tout en signalant que Zidane est le profil idéal pour les Bleus à cette étape des choses.

« Il ne me donne pas de boulot. Ce n’est pas mon ami. C’est quelqu’un que je respecte pour les résultats qu’il obtient, pour la carrière qu’il accomplit, sa continuité, sa suite dans les idées. Si j’étais à sa place, je vous promets que même si (Philippe) Diallo me reconduit, je m'arrête, je démissionne et je vais dans une autre sélection qui va m'accueillir pour obtenir des résultats. Voilà ce que je ferais si j’étais à sa place », a lancé Pascal Dupraz.

« C’est une incongruité qu'il reste, qu’il ne prenne pas son courage à deux mains et qu’il ne se barre pas. (…) Il est certain que tout le monde, moi le premier, aimerait voir Zinedine Zidane sélectionneur de l'équipe de France. Or, il se trouve que le sélectionneur qui obtient le plus de résultats depuis bientôt dix ou douze ans, c’est Didier Deschamps », a ajouté l’ancien manager de Dijon.