Equipe de France, un ancien Bleu apporte son soutien à Kylian Mbappé

Sous le feu de critiques depuis son absence dans la liste de Didier Deschamps, Kylian Mbappé peut compter sur un soutien de taille.

Ce jeudi 10 octobre 2024, l’équipe de France affronte Israël à Budapest dans le cadre de la troisième journée de Ligue des nations Quatre jours plus tard, les Bleus défient la Belgique pour la quatrième journée. Capitaine des Bleus, Kylian Mbappé ne sera pas de la partie en raison de sa blessure au biceps fémoral de la jambe gauche.

Mbappé, une absence qui fait du bruit

Blessé et forfait contre l’Atlético de Madrid (1-1) lors du derby madrilène, Kylian Mbappé a quand même rejoué en Ligue des champions contre Lille (défaite 1-0) et en championnat contre Villarreal (2-0). Mais le Bondynois n’a pas été convoqué par Didier Deschamps pour la trêve internationale. Une absence du leader des Bleus, qui a fait couler d’encre sur la toile. Président de la Fédération française de football (FFF), Philippe Diallo, s’en est même pris à l’ancien attaquant du PSG.

Mais le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, ne manque aucune occasion d’expliquer les raisons qui l’ont conduit à ne pas faire appel au champion du monde 2018. « Je ne suis pas fixe avec le Real Madrid. Il y a une attention encore plus importante des clubs par rapport à la situation de leurs joueurs. C'est un pouvoir qu'ils avaient, qui n'est pas moins fort aujourd'hui », a souligné le technicien français en conférence de presse, mercredi, avant le match contre Israël.

Lizarazu à la rescousse de Mbappé

Pour Didier Deschamps, « chacun est libre d'avoir sa propre interprétation, son propre ressenti » quant à l’absence de Mbappé. Si le Bondynois est vivement critiqué pour sa non-convocation, Bixente Lizarazu pense que la période difficile que traverse Kylian Mbappé est due à sa gestion au Paris Saint-Germain dans un passé récent et aussi à l’attente de trop envers le capitaine des Bleus depuis son arrivée au Real. Lizarazu comprend parfaitement la non-convocation de Mbappé.

« Malgré le contexte et les difficultés de la dernière trêve internationale, je ne suis pas choqué que Kylian ne soit pas là. Il a connu une saison dernière extrêmement éprouvante au PSG et une arrivée au Real très attendue, donc forcément énergivore. Si un joueur traverse une situation un peu compliquée psychologiquement et physiquement, ça s’entend qu’il ait besoin de lever le pied pour mieux gérer sa santé, qu’il soit capitaine ou pas. L’enjeu, c’est que ce soit clair pour tout le monde. Là, ça ne l’est pas et ça donne l’impression que les Bleus ne sont pas prioritaires, ce qui n’est pas un bon message… », a confié le consultant de l’émission Téléfoot sur TF1 dans une interview accordée à L’Equipe.