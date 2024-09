Liga, Diego Simeone appelle à une sanction contre Thibaut Courtois

En conférence de presse après le match de haute tension entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid, Simeone souhaite que Courtois soit sanctionné.

Le Cívitas Metropolitano servait de cadre au derby madrilène, dimanche soir, entre l’Atlético de Madrid et le Real Madrid. Si un score nul (1-1) a sanctionné cette partie, le match a connu une interruption en raison des jets de projectiles contre Thibaut Courtois et des incidents en tribunes. Mais pour le coach des Colchoneros, le gardien belge devrait aussi être sanctionné.

L’Atlético va sanctionner ses supporters récalcitrants

Grâce à Eder Militao, le Real Madrid a ouvert le score après 64 minutes de jeu. Mais quatre minutes plus tard, les jets de projectiles contre Thibaut Courtois ont commencé à envahir la pelouse. Si les officiels du match ont tenté de calmer la situation en vain, la rencontre a été interrompue pour quelques minutes avant de reprendre. A travers un communiqué, l’Atlético de Madrid a indiqué qu’il allait prendre des sanctions envers les personnes concernées, qui ont été identifiées.

« L'Atlético de Madrid veut montrer son rejet des jets d'objets survenus depuis une partie de la tribune sud à la 68ème minute du match contre le Real Madrid. Dès ces lancements, le service de sécurité du club travaille en collaboration avec la police pour localiser les personnes impliquées, dont l'une a déjà été identifiée. Le club appliquera le régime interne prévu pour les cas très graves aux personnes impliquées dans cet incident. Ces attitudes n'ont pas leur place dans le football et ternissent l'image d'un stade qui a connu une ambiance spectaculaire avec plus de 70 000 spectateurs dans ses tribunes et qui a fait preuve d'un comportement exemplaire pour la grande majorité », a-t-on pu lire sur le site du club.

Simeone veut que Courtois soit sanctionné

En conférence de presse après le match nul, dimanche, le coach de l’Atlético Madrid, Diego Simeone, estime que Thibaut Courtois a aussi provoqué les supporters Colchoneros après le but du Real Madrid. Ce qui aurait provoqué la colère de ces derniers. Le technicien argentin souhaiterait que les dirigeants du championnat espagnol prononcent également une sanction contre l’ancien portier de l’Atlético.

Getty Images

« Courtois provocateur ? Ça s'est déjà produit avec lui au Bernabéu. Un briquet l'a touché à la tête quand il jouait à l'Atlético. Cela ne devrait pas arriver, les clubs doivent faire en sorte que ça n'arrive pas mais attention à ne pas se faire passer pour les victimes. Parce que si on provoque, il peut y avoir une réaction et on ne peut pas provoquer. Qu'on s'appelle Simeone, Courtois, Vinicius, Messi ou Griezmann. Nous pouvons aussi commencer à sanctionner ceux qui provoquent sur le terrain. Celui qui lance le briquet ne vient plus au stade et nous sanctionnons aussi celui qui le provoque », a-t-il déclaré.