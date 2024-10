Equipe de France, les explications de Deschamps sur la non-convocation de Mbappé

Le sélectionneur français, Didier Deschamps, est monté au créneau, lundi, pour justifier les raisons de la non-convocation de Kylian Mbappé.

C’est une polémique dont l’Equipe de France aurait bien pu se passer. La non-convocation de Kylian Mbappé pour les prochaines journées de Ligue des Nations suscite des remous depuis plusieurs jours. Cela, surtout que le capitaine des Bleus est apparu avec le Real Madrid, samedi dernier. A trois jours du match contre l’Israël, Didier Deschamps a tenu à éteindre le feu, ce weekend.

Didier Deschamps explique la mise à l’écart de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé est, de nouveau, au cœur des débats en France et cette fois-ci, c’est bien malgré lui. Annoncé forfait jusqu’à la fin du mois, le Bondynois a été exempté de la trêve internationale par Didier Deschamps qui a affirmé vouloir lui laisser le temps de récupérer à 100%. Sauf que deux jours plus tard, l’ancien joueur du PSG était titulaire avec le Real Madrid lors du choc contre Villarreal (2-0). Ce qui a déclenché une vague d’indignations dans le rang des supporters français et des critiques à l’encontre de Kylian Mbappé. Mais au milieu de cet imbroglio, Didier Deschamps rappelle que la décision finale dans ce genre de situations revient au club du joueur.

Getty

« Kylian cristallise beaucoup de choses sur lui. Ce n'est pas faire un cas de Kylian. Aujourd'hui, il faut voir ça d'une manière plus générale : à savoir que le postulat de départ, évidemment, les intérêts des clubs et des équipes nationales - et je ne parle pas que de l'équipe de France car c'est aussi valable pour les autres équipes nationales - à un moment, ils divergent forcément. Il ne faut pas oublier aussi que l'employeur c'est le club, ce n'est pas la Fédération. Moi, je fais en sorte, grâce à la relation que j'ai avec les joueurs, d'échanger avec eux. Pour moi, le plus important, c'est l'intérêt du joueur. Je sais très bien qu'il ne va pas aller contre son club, il n'a pas envie d'aller contre la sélection aussi. Mais après les discussions, il faut faire en sorte de privilégier l'intérêt du joueur, sans le mettre en difficulté », déclare le sélectionneur des Bleus au micro de la Fédération Française de Football.

Deschamps a privilégié « l’intérêt » de Mbappé

Déjà tancé pour ses prestations moyennes lors des derniers rassemblements, Kylian Mbappé voit désormais son statut de capitaine être remis en cause. Plusieurs observateurs doutent d’ailleurs de son engagement envers l’Equipe de France et estiment qu’il est inconcevable que le capitaine des Bleus tourne dos à la sélection. En outre, le leadership de Didier Deschamps est également remis en cause dans cette affaire. Mais le sélectionneur français assume sa décision et estime avoir privilégié l’intérêt du joueur.

« Après, il peut y avoir des interprétations, mais c'est valable pour tous les clubs. A un moment, s'il y a des joueurs qui sont des situations où il peut y avoir des soucis sur le plan physique, les clubs ont été réfractaires de tout temps à permettre aux joueurs d'aller en sélection et de prendre des risques. Je ne suis pas là pour prendre des risques. J'ai été un entraîneur en club, quand vous êtes en club, vous pouvez faire jouer des joueurs malgré des risques. Pour moi, cette relation avec les joueurs, de discuter directement avec eux, avec en plus des éléments sur le plan médical et des échanges entre les médecins des clubs puis notre médecin, m'amènent à prendre la meilleure décision, je le répète, pour le joueur. Car pour moi, le joueur reste le plus important », ajoute Deschamps.