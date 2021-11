Equipe de France : Le retour de Benzema a "créé un déséquilibre tactique" selon Giroud

Jeudi, Didier Deschamps a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour les matches internationaux de novembre. La France jouera contre le Kazakhstan (13 novembre) puis face à la Finlande (16 novembre) à l'occasion des deux dernières journées des éliminatoires du Mondial 2022.

Giroud espère revenir chez les Bleus

Absent de cette liste, Olivier Giroud, 35 ans, espère toujours revenir en équipe de France comme il l'a confié dans une interview à nos confrères du journal L'Equipe : « Je ne sais pas si je serai la personne qui dira un jour, j'arrête l'équipe de France. A partir du moment où je suis sélectionnable, le coach sait que suis là s'il a besoin de moi. […] Je me suis toujours battu, encore plus dos au mur. Alors, je ne vais pas dire que je n'y crois plus… »

Non sélectionné depuis l'Euro, Giroud estime avoir eu de sentiments partagés lors de la victoire des Bleus en Ligue des nations, en octobre dernier, d'autant plus que la finale s'est déroulée à Milan : « Avec beaucoup d'honnêteté, ça aurait été dur, beaucoup trop frais, d'aller voir les mecs et la finale à San Siro. Mais ça m'a fait quelque chose. Un sentiment bizarre même si j'étais heureux pour les gars devant ma télé. C'est dur de ne pas vivre ça avec ce groupe que je connais depuis longtemps et avec qui j'ai partagé tellement de belles choses. Comme toute personne sensible, j'avais un pincement au cœur. »

L'échec de l'Euro et le retour de Benzema

Dans les colonnes de L'Equipe, Olivier Giroud est ensuite revenu longuement sur l'échec lors de l'Euro : « L'objectif était d'aller au bout, au moins dans le dernier carré. Pour ma part, je savais ce qui allait m'attendre (être remplaçant, n.d.l.r.). Mais même si on le sait, ça reste toujours frustrant. »

Et sans langue de bois, il évoque le retour de Benzema en France. Un retour dont il n'était pas au courant : « Je l'apprends comme tout le monde, au moment de la liste du sélectionneur. C'était la volonté du coach de procéder comme ça. […] Je peux le comprendre. Maintenant, qui suis-je à ses yeux pour qu'il m'appelle avant ? C'est le seul décisionnaire. Mais j'aurais apprécié être averti, qu'il prévienne certains cadres. J'ai d'ailleurs eu l'opportunité d'en discuter avec lui en sélection. »

Olivier Giroud estime d'ailleurs que ce retour a été sur le plan tactique, une des raisons de l'échec des Bleus lors de l'Euro : « Ce rappel a créé un déséquilibre tactique au niveau de l'équipe et dans notre façon de jouer. Je le dis avec franchise, et sans rien contre Karim. Il s'est passé beaucoup de choses malgré lui. On l'a bien remarqué sur certains matches. […] La mayonnaise ne pouvait pas prendre du jour au lendemain surtout avant une compétition comme l'Euro. »

Sur le plan humain, Olivier Giroud encense Benzema : « Il n'y a jamais eu de problèmes. Karim a aussi changé, mûri et bien évolué. Tout s'est bien passé sur la compétition. On mangeait d'ailleurs tous les jours à la même table. »