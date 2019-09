Équipe de France : quand Dugarry félicite Deschamps : "On s'est compris DD"

De façon assez inattendue, Christophe Dugarry a tenu des propos élogieux envers Didier Deschamps ce lundi soir, sur RMC.

Après avoir affiché leur bisbille sur la place publique il y a un an, Christophe Dugarry et Didier Deschamps peuvent-ils se réconcilier ? Sans évoquer sa relation sur le plan personnel avec le sélectionneur de l'équipe de , l'animateur de l'émission "Team Duga" sur RMC a tenu des propos élogieux envers son ex-coéquipier de 1998, ce qui est assez rare pour être souligné.

Il faut dire que les Bleus ont affiché un visage très séduisant contre l'Albanie samedi soir (4-1). Une copie appréciée par l'ancien attaquant des Girondins de .

"On s’est compris DD, c’est ça que je voulais voir. Enfin !", a-t-il lâché sur RMC. "On a vu le même football. On est en plein progrès, s’est réjoui l’ancien attaquant. Sincèrement, c’était super. Dans un match qui pouvait être ennuyeux face à une équipe d’Albanie pas géniale, ils ont réussi à rendre ce match hyper sympa. Je suis ravi que Deschamps voie le même football que celui que j’imaginais dans ma tête et qu’il ait enfin réussi à le mettre en place sur le terrain."

"Ça fait des années que c’est ce que je demande", a continué Dugarry. "Même si l’Albanie était assez faible, on a déjà vu des matchs de l’équipe de France ennuyeux contre des adversaires tout aussi faibles. Donc bravo à eux. Il y a eu du déplacement, de l’envie, de la générosité, des courses, ils sont allés au bout de leurs idées. Techniquement, c’était très juste. J’ai adoré. C’est ce que je réclame, voir cette équipe de France comme ça le plus souvent possible !".