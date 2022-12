Equipe de France/PSG : Le triplé historique que peut réaliser Kylian Mbappé

Si Kylian Mbappé maintient son rythme de croisière, il peut devenir le premier joueur français à réaliser un triplé historique.

Kylian Mbappé est actuellement le joueur qui fait le plus parler de lui lors de cette Coupe du monde 2022. En seulement quatre matches, l'attaquant de l'équipe de France a inscrit 5 buts et a été élu trois fois homme du match.

Mbappé triple meilleur buteur en fin de saison ?

Avec ses cinq buts, Kylian Mbappé est actuellement en tête du classement des buteurs de la Coupe du monde.

Avant les derniers huitièmes de finale qui se joueront ce mardi 6 décembre 2022 (Maroc-Espagne et Portugal-Suisse), le natif de Bondy devance huit joueurs qui totalisent trois buts : Marcus Rashford et Bukayo Saka pour l'Angleterre, Lionel Messi (Argentine), Richarlison (Brésil), Alvaro Morata (Espagne), Enner Valencia (Equateur), Olivier Giroud (France) et Cody Gakpo (Pays-Bas).

Parmi les poursuivants de Mbappé, un seul est déjà hors-course pour tenter de le rattraper : l'Equatorien Valencia.

Si Mbappé venait à terminer la Coupe du monde avec le titre de meilleur buteur, il pourrait alors réaliser un triplé historique : devenir lors de la même saison le meilleur buteur de la Coupe du monde, de la Ligue des champions et de la Ligue 1.

Car Kylian Mbappé est aussi le leader au classement des buteurs dans ces deux autres compétitions. Avant le début de la Coupe du monde 2022 et l'arrêt des compétitions nationales et européennes, Mbappé caracolait en tête des buteurs de la Ligue 1 (12 buts) et de la Ligue des champions (7 buts).

Mbappé pourrait imiter Eusébio

Bien évidemment, la saison 2022-2023 est loin d'être finie mais à l'heure où nous écrivons ces lignes, Kylian Mbappé peut rêver de cet incroyable triplé.

Un triplé qui, à l'étranger, n'a été réalisé que par un seul joueur : le Portugais Eubésio lors de la saison 1965-1966. Le célèbre attaquant du Benfica Lisbonne avait terminé meilleur buteur du championnat portugais (25 buts), meilleur buteur de la Coupe d'Europe des clubs champions (7 buts) et meilleur buteur de la Coupe du monde avec le Portugal (9 buts).